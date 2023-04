Úradnícka vláda v tejto chvíli už asi na stole neleží, tvrdí publicista

Aj keď prezidentka svoju právomoc vymenovať nový kabinet opakovane pripomína, naposledy práve v súvislosti s ministrom vnútra, s postupujúcim časom je podľa Hrabka stále komplikovanejšie ju v praxi realizovať. "Možnosť vymenovania úradníckej vlády klesá každým jedným týždňom či dňom, odkedy padla vláda Eduarda Hegera. Prezidentka naznačila, že jednou z možností je aj možnosť úradníckej vlády, ale nepovedala, že to tak urobí," poznamenal.

Za zásadný problém považuje Hrabko príliš dlhý čas medzi vyslovením nedôvery Hegerovho kabinetu a predčasnými voľbami. Do volieb tak ešte budú tri riadne schôdze parlamentu, na ktorých sa podľa neho dajú popri vecných návrhoch zákonov očakávať mnohé populistické a v skutočnosti predvolebné iniciatívy. "Voľby sú za dverami a politické strany, aj jednotliví poslanci sa budú chcieť voličom zapáčiť," uviedol. V parlamente je podľa Hrabka chaos už dlhšiu dobu a problémy skôr pribúdajú, než by sa riešili.

Pre budúcnosť by bolo podľa neho užitočné, ak by parlament v ústave precíznejšie upravil podmienky práce ústavných inštitúcií po vyslovení nedôvery vláde. "Po páde vlády Ivety Radičovej takmer nikto nepredpokladal, že sa také niečo stane znova. Preto sa tomu nevenovala dostatočná pozornosť," skonštatoval Hrabko. Popri novele ústavy podľa neho existuje aj možnosť, že by na základe podnetu podal záväzný výklad ústavy ústavný súd. Osobne však neočakáva, že by v tomto volebnom období k posunu v tejto veci aj reálne prišlo.

Hoci vláda avizuje od nového roka rušenie piatich malých pôrodníc, podľa Hrabka môže toto rozhodnutie ešte zmeniť nová vláda, ktorá nastúpi po septembrových parlamentných voľbách. "Aj teraz sa v praxi ukazuje to, že zásadné reformné kroky by sa mali robiť na základe dohody všetkých relevantných politických strán," povedal Hrabko. Inak podľa neho hrozí, že nastupujúci kabinet nebude akceptovať podobu reformy rozbehnutej predchádzajúcou vládou. Nevylučuje ani to, že najmä menšie politické strany môžu robiť v regiónoch kampaň špeciálne orientovanú na to, že im udržia pôrodnicu.