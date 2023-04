Premiér s množstvom funkcií je už terčom absurdnej irónie: Pozrite sa na Hegera ako kráľa, policajta či vojaka!

BRATISLAVA - Zdá sa, že si ešte počas dvoch vládnych kríz neužil svoje, a stále má chuť robiť. A ak treba, tak aj na viacerých postoch naraz. Dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) ako keby toho chcel do predčasných volieb čím viac stihnúť, a tak maká, čo to dá. Nestačí, že už papierovo vedie ministerstvá financií, zdravotníctva aj vlastný úrad, na poslednom rokovaní vlády ho zvolili do ďalšej funkcie.

Heger je totiž od stredy novým predsedom Rady vlády SR pre protidrogovú politiku. Na poste nahradil exministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, po ktorého odchode prevzal ešte aj riadenie rezortu zdravotníctva. O odvolaní a menovaní predsedu rozhodla vláda.

Kabinet tiež Hegera menoval do funkcie člena Rady vlády SR pre protidrogovú politiku. Zároveň tiež rozhodol o odvolaní bývalého ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) z tohto postu. Personálne zmeny súvisia s odchodom Lengvarského a Matoviča z vlády.

Bittó Cigániková aj Viskupič si už z Hegera strieľajú

Po tom, ako pribudli Hegerovi po stredajšom rokovaní vlády ďalšie povinnosti, si už liberáli z SaS z Hegera doslova strieľajú, ako to bude zvládať. "Keď vám tak dobre ide riadenie ministerstiev financií aj zdravotníctva, že sa medzi sebou pohádajú, tak prečo neisť do ďalšieho dobrodružstva," sarkasticky komentuje bývalá predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS).

Udrel si však aj stále predsedajúci finančného výboru Marián Viskupič, ktorý sa rečnícky spýtal, či historicky vôbec mal už niekto toľko funkcii, ako momentálne Heger.

Heger - človek miliónov povolaní

Keď už padli v priestore takéto rétorické otázky, v redakcii sme sa zamysleli nad tým, koľko by toho Heger ešte počas svojho mandátu mohol zvládnuť. Totiž množstvo funkcii, ktoré momentálne (aspoň na papieri) vykonáva nas prinútilo sa aspoň virtuálne zamyslieť nad tým, ako by Heger vyzeral pri vykonávaní mnohých ďalších, bežných i jedinečných povolaní.

Eduarda Hegera sme si preto predstavili aj ako lekára (ak by náhodou v nemocniciach chýbala pomocná sila pre krízu v zdravotníctve).

Ak by sa personálne kapacity politických strán vyprázdnili (čo nie až tak nereálne), Heger by možno vedel aj "zaskočiť" v Bruseli ako europoslanec.

Nachvíľu sa zamyslite a predstavte si, že by Slovensko bola monarchia. Vedeli by ste si (aspoň vizuálne) predstaviť, ako by Heger vyzeral ako kráľ so žezlom? My áno.

Je tu však aj možnosť, že nebude dosť kapacít v policajnom zbore. A tak pod tlakom na ministerstvo vnútra by musel Heger zaskočiť aj v tejto funkcii, konkrétne ako policajný kukláč (napravo).

Situácia na Slovensku je komplikovaná aj čo sa týka infraštruktúry, zrejme ani tu by Heger nelenil a priložil by ruku k dielu, ak by už na ministerstve dopravy "mleli z posledného".

Je isté, že vláda sa bude po septembri meniť, no už teraz sa pohrávame s myšlienkou, že ak by mohol niekto zastúpiť v nasledujúcom volebnom období Borisa Kollára, mohol by to byť práve Heger ako predseda parlamentu.

Ak by však pre nedostatok voličov táto kariérna cesta predsa len nevyšla, stále je tu možnosť kandidovať za prezidenta. :-)

Heger už momentálne (oficiálne) stráži štátnu kasu ako poverený minister financií, ktorému sekunduje štátny tajomník Marcel Klimek ako "neoficiálny minister". Heger by však mohol využiť svoje skoršie schopnosti z marketingu a z rezortu financií, aby sa v budúcnosti uplatnil ako finančník.

Ak by sa však premiérovi aj tak málilo množstvo funkcií na vlastnej hlave, môže vo voľnom čase vyučovať základy geometrie a matematiky na školách.

Poprípade aj viesť kanceláriu v korporáte.

Aj aktuálna napätá situácia v oblasti diplomacie a medzinárodných vzťahov pre ruskú agresiu na Ukrajine by zrejme urobila svoje a Heger by v prípade ďalšej eskalácie konfliktu zvažoval ako ubrániť vlasť. Aj táto možnosť by tu bola.

Kríza bola aj v oblasti kultúry. Herci Slovenského národného divadla si prešli aj obmenou vedenia. Otázne je, či by si na riaditeľskú stoličku SND trúfol aj sám Heger, no my sme si to aspoň takto virtuálne predstavili.