Slováci zobrali spovedanie sa na stanici vážne: Boli sme sa pozrieť, čaká tam dlhý rad ľudí!

Galéria fotiek (5) Spovedanie na stanici prebieha v priestoroch salónika pre matky s deťmi.

Zdroj: FB/ŽSR, Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Počas tohto týždňa prišiel do života Slovákov nečakaný oznam. Pre blížiace sa veľkonočné sviatky a ich (na Slovensku) neodškriepiteľný cirkevný obsah sa rozhodla cirkev v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) vykonávať mobilné spovede, a to priamo na stanici pred odchodom na vlak. Oznam už koluje nejaký ten deň sociálnymi sieťami, a tak sme sa boli pozrieť, koľko veriacich na miesto prišlo tieto služby využiť. Budete prekvapení!