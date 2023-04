Pozrite sa, čo majú Heger s Fialom spoločné: Keď to uvidíte, nebudete veriť vlastným očiam! Reaguje aj známa stylistka

Reč je o malom, no milom módnom faux pas, ktoré predviedli premiéri oboch krajín v úvodnom prejave k spoločnému zasadaniu. Pozornému oku iste neuniklo, že vo svojom oblekovom ansámbli mali premiéri oboch krajín skoro totožnú červenú kravatu. Rovnakú farbu tohto doplnku však sprevádzal aj rovnaký bodkovaný vzor, a tak sa na spoločnom vystúpení nemohli naši predsedovia podobať viac.

Galéria fotiek (4) Český premiér Petr Fiala a slovenský premiér Eduard Heger na rokovaní vlád SR a ČR v Trenčíne.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Podľa módnej stylistky Silvie Klein by však nemuselo ísť o náhodu. „Nejde o módne faux pas, skôr sa obaja zhodne obliekli na tú istú udalosť. Farba kravát zodpovedá spoločenskej udalosti, a to, že majú obaja tento model nasvedčuje, že sa pani nestratili v osídlach protokolu. Iné by to bolo u dám. Tam sú identické šaty zriedkavosťou, no môže sa prihodiť aj taká situácia. Je na pracovníkoch protokolu, aby dohodli detaily stretnutia medzi ktoré patri aj dress-code. U kravát sa to nerobí,“ zhodnotila. Podľa stylistky je možné aj to, že premiérom kravaty niekto priniesol. „Takáto zhoda je až podozrivá, ešte aj vzor je rovnaký,“ priblížila Klein.

Galéria fotiek (4) Skoro rovnaké kravaty premiérov na rokovaní vlád SR a ČR: Eduard Heger (vľavo) a Petr Fiala (vpravo)

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Spoločné rokovania sa obnovili po štyroch rokoch: Za dlhú prestávku môže pandémia koronavírusu

Predsedovia vlád a ministri budú v rámci vzájomných konzultácií hovoriť o vojne na Ukrajine, obrannej spolupráci, cezhraničnej spolupráci, o podpore konkurencieschopnosti oboch ekonomík, energetike, ale aj o budúcnosti regionálnej spolupráce.

Prvé spoločné zasadnutie slovenskej a českej vlády sa uskutočnilo v roku 2012 v Uherskom Hradišti a Trenčíne. Doteraz sa uskutočnilo sedem spoločných rokovaní, predstavitelia slovenskej a českej vlády sa naposledy stretli v roku 2019 vo Valticiach. Tradíciu vzájomných konzultácií prerušila pandémia nového koronavírusu.