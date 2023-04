Opitý vodič poškodil na parkovisku v Partizánskom päť áut: Polícia začala trestné stíhanie

"Pri prejazde ľavotočivou zákrutou vodič zišiel s vozidlom vpravo mimo cestu na trávnatý porast, kde narazil do smerovacej tabule. Následne prešiel na priľahlé parkovisko, kde narazil do zaparkovaných áut Peugeot a Toyota. Toyotu následkom nárazu odhodilo do Škody Octavie, a tú do Volkswagenu Passat," opísali policajti. Vozidlo vodiča podľa nich skončilo prevrátené na pravom boku.

OPITÝ VODIČ POŠKODIL NA PARKOVISKU AŽ 5 VOZIDIEL 👉V nedeľu, počas skorých ranných hodín, viedol vodič osobné motorové... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Monday, April 3, 2023

Galéria fotiek (3) Opitý vodič poškodil na parkovisku v Partizánskom päť áut

Zdroj: Facebook/Polícia - Trenčiansky kraj

"Krátko po dopravnej nehode s mužom policajti vykonali dychovú skúšku, ktorá skončila o 3.00 h ráno s výsledkom 2,06 promile alkoholu," doplnila polícia. Škodu na poškodených vozidlách a dopravnom značení predbežne vyčíslili na 9500 eur. K zraneniu osôb nedošlo. "Vodičovi na mieste policajti obmedzili osobnú slobodu a zadržali vodičský preukaz. Umiestnili ho v cele policajného zaistenia. Vypočujú ho po vytriezvení," dodala polícia.