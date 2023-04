Mladíka (20) bodli do srdca, ocitol sa v posmrtnom živote: V pekle videl diabla! Toto ho vytiahlo späť medzi živých

LONDÝN - Existuje veľa ľudí, ktorí majú skúsenosť so smrťou a veria, že videli nejaký druh posmrtného života alebo dokonca samotné nebo. Hoci vedci tvrdia, že po živote v skutočnosti nič nejestvuje, mnohí toto tvrdenie vyvracajú. Príkladom je aj tento muž, ktorý údajne išiel priamo do pekla a stretol sa s diablom.

Keď človek umrie, neexistuje už nič, žiadny posmrtný život. Mnohí ľudia, ktorí mali posmrtný zážitok, ale tvrdia, že videli zaujímavé veci. Kým niektorí vraj videli nebo, iní sa stretli so svojimi zosnulými príbuznými. Tento muž podľa vlastných slov putoval rovno do pekla, kde sa stretol s diablom, píše Unilad.

Asi dvadsaťročného mladíka niekto bodol do srdca. Údajne bol zapojený do obchodu s drogami. O jeho príbehu informoval lekár na TikToku. Zdravotnícky personál pacienta odviedol na operáciu a ošetril ranu v srdci. Lekár si pamätá, ako sa muž o štyri hodiny neskôr zobudil, plakal a tvrdil, že "išiel priamo do pekla a pozrel sa diablovi do očí". Videl, ako lekári pracujú na záchrane jeho života a keďže sa nikdy predtým nemodlil, skúsil to. V tom momente ho anjel vytiahol z pekla späť medzi živých.

"Bol to najúžasnejší zážitok, pretože bol legitímny, myslím tým, že nikto si takýto zážitok nevymyslí. Podľa toho, čo som počul naposledy, ten mladík úplne zmenil svoj život a odovzdal sa bohu. Som absolútne presvedčený o tom, že stretol diabla. Ten výraz v jeho očiach, keď sa zobudil, tá hrôza," opisuje autor príspevku. Niekto iný, kto mal podobnú skúsenosť ako dotyčný muž, opísal, že sám navštívil peklo. Údajne tam démoni mučili previnilcov spievaním piesní od Rihanny.