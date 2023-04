Sulík s Majerským si v štúdiu najskôr hrkútali: Obrovský ZVRAT na záver, ľudia ako vy mi nebudú rozkazovať!

BRATISLAVA - Aj keď to spočiatku vyzeralo na pokojnú diskusiu dvoch možných spolupracujúcich strán po voľbách, skôr či neskôr sa pochytili. Reč je o Richardovi Sulíkovi (SaS) a Milanovi Majerskom (KDH), ktorí spolu sedeli v štúdiu, kde diskutovali na aktuálne témy. Už, už to vyzeralo, že sa zhodli na zásadných veciach, no potom prišla na rad téma zatvorených obchodov v nedeľu, a tu vybuchla ideová rozbuška medzi zásadným konzervatívcom a kovaným liberálom.

Téma zatvárania obchodov v nedeľu sa dostala na rad síce až na koniec relácie, no aj tak bola dosť silná na to, aby sa Sulík veľmi rýchlo chytil Majerského slov o "rodinnej slobode" v nedeľu. Zákon budú poslanci riešiť až v májovej parlamentnej schôdzi po Veľkej noci, no už teraz je veľmi aktuálna.

Začiatok bol vlažný až kladný, Sulík Majerskému vyznal ... koaličný potenciál

Mimoriadne a až nečakane pozitívne vyzeral začiatok relácie, kedy Sulík označil KDH za prijateľného partnera pre SaS, vie si predstaviť ich povolebnú spoluprácu. Líder SaS navyše mimoriadne ocenil fakt, že sa KDH nedohodla s Kresťanskou úniou Anny Záborskej, ktorá podľa neho pravidelne prichádza s kontroverznými zákonmi o potratoch. Majerský len prikyvoval a vyzeral byť polichotený, no to sa malo každú minútu zmeniť. Nedialo sa to však, keďže politickí oponenti nenachádzali medzi sebou názorové rozpory.

Pokojnú diskusiu zvrátila téma zatvorených obchodov v nedeľu

Šéf liberálov však veľmi rýchlo zistil, že názory kresťanských konzervatívcov z KÚ a OĽaNO v parlamente a názory Majerského na zatvorené obchody v nedeľu nie sú až také odlišné a začala sa pomerne živá slovná prestrelka. "Ak ide o tieto témy, rokovali by sme o nich, ako o celospoločenskej dohode. Ak ide o tému obmedzenia nedeľného predaja, tak by sme tú tému riešili v rovine, ako by mohol človek so svojou rodinou prežiť tie chvíľky voľna. Veď o tom hovorí aj zákonník práce," začal Majerský.

"Aj zamestnanci, ktorí pracujú v nedeľu, nepracujú viac ako 40 hodín," oponoval najskôr mierne Sulík Majerskému. "To je mylná predstava, že nedeľa je robota navyše," pokračoval Sulík, no to sa však už Majerský hlásil o slovo. "Druhá vec je, iba 13% z tých ľudí, ktorí v nedeľu pracujú, tak pracujú v maloobchode a tých idete zakazovať, ale 87% necháte tak. Pri páse je dovolené robiť, v reštauráciách je dovolené robiť, v kine, na pumpe ... Všade je dovolené robiť, no vy ste sa zamerali len na tých 13%, ktorých ste sa rohodli chrániť," začal zvyšovať hlas Sulík.

Chcete od ľudí, aby v nedeľu trčali doma, poprípade aby išli maximálne do kostola

Líder SaS sa však nezastavil. "Samozrejme, nejde vám len o tých 13%, to je pokrytecký argument z vašej strany. Vám ide o to, aby ľudia v nedeľu čučali doma, poťažmo išli do kostola, a nemohli ísť do nákupného centra," povedal Majerskému po lopate Sulík. "Ja ako liberál som v zásade proti tomu. Ja sa nemám s vami čo baviť o tom, že koľkokrát mne zakážete v nedeľu ísť do obchodu, lebo ja vám nezakazujem ísť v pondelok do kostola. Choďte si kedy chcete," nenechal sa umlčať Sulík. "To je sloboda, ktorej vy nerozumiete," dodal šéf liberálov.

Sulík podľa Majerského nerozumie slobode

"Ja som prekvapený, že pán predseda povie, že ja nerozumiem slobode," povedal v reakcii Majerský, na čo mu Sulík okamžite odpovedal, že nerozumie. "Ja som hovoril o celospoločenskej dohode. My chceme ľudí nútiť ísť do kostola? V žiadnom prípade by som nikoho nenútil chodiť do kostola," reagoval Majerský. "A prečo chcete mne zakazovať obchod v nedeľu?" udrel si ďalšou otázkou Sulík. "Vy tu hovoríte o deťoch. Veď ten človek, ktorý ide do nedeľnej prevádzky pracovať, my hovoríme o tom, aby bol so svojím dieťaťom," argumentoval Majerský. "Len matky troch detí predávajú v nedeľu? Študenti nepredávajú v nedeľu? Dôchodcovia nepredávajú v nedeľu?" spýtal sa na oplátku Sulík.

"Je rozdiel pracovať v nepretržitej prevádzke a v obchode," poznamenal Majerský. Obchody podľa neho motivujú aj ďalšie prevádzky k tomu, aby aj ostatné prevádzky dopriali rodinám "nedeľný pokoj s rodinou v prírode". "Vy chcete ľuďom diktovať ako majú žiť! Vy im poviete 'Nie, ty nepôjdeš v nedeľu do nákupného centra s tvojou rodinou, žiadne také! Môžeš ísť do prírody, do kostola a môžeš trčať doma. Ale do nákupného centra nepôjdeš ani za svet!'. Toto hovoríte a toto je vaše poňatie slobody," opäť zaútočil Sulík.

Ľudia ako vy sa presadili v Rakúsku a diktujú im, čo majú robiť, ukazoval prstom na Majerského Sulík

"V poriadku pán Sulík, poďme si po relácii v nedeľu nakúpiť do Rakúska do obchodu. Prečo nemôžeme ísť?" spýtal sa líder KDH Sulíka, ktorý mu nezostal nič dlžný. "Lebo takí ľudia, ako vy, sa v Rakúsku presadili a zakazujú Rakúšanom si ísť nakúpiť," tvrdí Sulík s tým, že takí ľudia sa presadili podľa neho aj v Nemecku.

"Ježiš, Mária, ... viete čo? .. odpustím si poznámky," ukončil diskusiu so smiechom Sulík.

V otázke zákazu nedeľného predaja sa Majerský so Sulíkom teda nezhodli. Líder KDH je zástancom voľnej nedele. Tvrdí, že tržby obchodníkov neklesnú, len sa rozložia v týždni. Uprednostnil by celospoločenskú dohodu. Šéf liberálov, naopak, hovorí o poklese tržieb a nižších zárobkoch po strate príplatku za nedeľu.