Zuzana Čaputová a estónsky prezident navštívia Spišský hrad

"Estónsko má v prepočte na počet obyvateľov najvyšší počet firiem známych ako jednorožce. Slovensko má zas najvyšší počet hradov a zámkov v prepočte na počet obyvateľov. Veľmi sa teším, že si jeden z týchto 180 skvostov spoločne pozrieme," uviedol Karis na utorkovej (28. 3.) tlačovej konferencii oboch hláv štátov.

VIDEO: Estónsky prezident Alar Karis po rokovaní so slovenskou prezidentkou Čaputovou

Prezident Estónska pricestoval na Slovensko v utorok na pozvanie Čaputovej. Privítala ho v Historickej radnici v Košiciach, kde absolvovali spoločné rokovanie. Diskutovali na ňom napríklad o možnej spolupráci, o aktuálnej bezpečnostnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine, dezinformáciách, hybridných hrozbách či digitalizácii. Následne mali na programe návštevu estónskej spoločnosti Civitta, ktorá je súčasťou Creative Industry Košice.

Pracovný program prezidentky

Čaputová, ktorá od pondelka (27. 3.) do konca týždňa úraduje z Košíc, sa v stredu popoludní oboznámi s úspešným projektom výstavby domov v obci Kecerovce, do ktorého je zapojená miestna rómska komunita. "Po návrate do Košíc navštívi laboratóriá Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií PROMATECH, ktoré patrí k najvýznamnejším vedeckým pracoviskám v Košiciach. Podvečer sa prezidentka priamo z Košíc pripojí k online samitu pre demokraciu, ktorý organizuje prezident USA Joe Biden," dodal Strižinec s tým, že v ďalších dňoch navštívi aj Bardejov, Prešov a Trebišov.