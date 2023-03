Heger navštívil pedagogický zbor Spojenej školy Mokrohájska: Poďakoval učiteľom za ich prácu

Dopoludnia premiér navštívil pedagogický zbor Spojenej školy Mokrohájska v Bratislave, ktorý pomáha zdravotne znevýhodneným deťom. Poukázal na to, že práve tieto deti potrebujú k svojmu rozvoju špeciálny prístup, ale aj vyššiu dávku empatie. "Práve vďaka učiteľom sa pre ne škola stala bezpečným miestom, v ktorom nachádzajú radosť z výučby a začlenenia sa do kolektívu," poznamenal predseda vlády.

"Verím, že aj vďaka krokom, ktoré začala moja vláda zavádzať do praxe, sa status učiteľov v spoločnosti zmení. Učiteľ je totiž človek, ktorý nám často pomáha aj nad rámec odovzdania vedomostí," uviedol premiér. Ako doplnil, práve učitelia podporujú v mladých generáciách talenty a odovzdávajú im aj svoje životné skúsenosti, ktoré ich pripravia do života. Všetkým učiteľom za ich prácu poďakoval.

Učiteľom patrí úcta a vďaka, uviedol to pri príležitosti utorkového Dňa učiteľov dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Informoval o tom rezort školstva. Ministerstvo školstva pri príležitosti utorkového sviatku ďakuje všetkým učiteľom, pedagogickým, nepedagogickým a odborným zamestnancom a špeciálnym pedagógom za ich prácu, trpezlivosť, odhodlanie, snahu, pokoj, rozvahu a osobný vklad do učiteľského povolania. "Nikto z nás doma nemá nič vzácnejšie, než je dieťa a toto najvzácnejšie prinášame do vašich rúk, do tých najlepších správnych rúk," adresoval učiteľom Horecký. Učitelia sú totiž podľa ministerstva základným pilierom kvalitného vzdelávacieho systému. Rezort si váži ich prácu a odhodlanie nielen v tento deň, ale aj počas celého roka.

Z dát Inštitútu vzdelávacej politiky vyplýva, že v tomto školskom roku učí v školách na Slovensku 80.504 učiteľov, pričom viac ako polovica z nich má viac ako 20 rokov praxe. Priemerný vek učiteľa je 47 rokov. Pri príležitosti Dňa učiteľov bude v utorok ako prejav vďaky všetkým zamestnancom v školstve nasvietený Bratislavský hrad. A to v čase od 20.00 h do polnoci.

Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku a v Českej republike od roku 1955 slávi 28. marca, má dlhšiu tradíciu ako Svetový deň učiteľov, ktorý sa oslavuje od roku 1994 vždy 5. októbra. Pedagogickí pracovníci na Slovensku majú svoj sviatok 28. marca v deň, keď sa v roku 1592 narodil "učiteľ národov" Jan Amos Komenský, pokrokový český mysliteľ a tvorca modernej pedagogiky.