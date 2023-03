V parlamente je opäť pusto: Poslanci otvorili ďalšie rokovanie a ... kreslá zívajú prázdnotou

Galéria fotiek (3) Parlament opäť zíval prázdnotou.

Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel

BRATISLAVA - Týždeň sa s týždňom zišiel, a tak poslanci Národnej rady SR opäť zasadli do lavíc. Ich prítomnosť v pléne však mnohých opäť šokovala. Priamo na mieste sme ostali opäť v šoku z toho, ako to tam o deviatej ráno vyzeralo. Počet zákonodarcov by ste totiž narátali na prstoch jednej ruky.