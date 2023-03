EXKLUZÍVNE Poslankyňa Tabák po Matovičovi dáva zbohom aj Borisovi Kollárovi! Pre toto nemôžem zostať so Sme Rodina...

archívne video

„Nemôžem sa stotožniť s názorom klubu Sme rodina, ktorého som bola členom, že posielame na Ukrajinu naše stíhačky Mig – 29. Dôvodom je klamlivý a nelegitímny spôsob, akým prišlo k darovaniu našich Migov na Ukrajinu,“ vysvetlila pre topky.sk Romana Tabák. Je presvedčená, že pri „tejto transakcii“ boli oklamaní nielen poslanci, parlament, ale predovšetkým slovenskí občania. Ako tvrdí, spoliehala sa na verejný prísľub, že k odovzdaniu našich stíhačiek nedôjde, kým v pléne parlamentu nebude o tejto téme otvorená diskusia. A to sa podľa jej slov neudialo. „Namiesto toho za zatvorenými dverami v utajenom režime zazneli informácie, ktoré už dnes považujem za klamstvo,“ uviedla s tým, že bližšie sa k tomu vyjadrovať nechce.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Romana Tabák

Na jednej strane rešpektuje názor poslaneckého klubu Sme rodina, ale ako „nečlenka strany som nevedela ovplyvniť stanovisko strany“. Preto sa rozhodla ukončiť členstvo v poslaneckom klube.

Romana Tabák sa do parlamentu dostala na kandidátnej listine OĽaNO. Po tom, čo sa rozhodla nehlasovať za väzobné stíhanie predsedu Smeru – SD Roberta Fica, Matovičov klub opustila. Krátko na to vstúpila do poslaneckého klubu Sme rodina. Na najbližšej schôdzi bude vystupovať ako nezaradená poslankyňa. Plánuje na nej predložiť zákon o ochrane chodcov. Verí, že návrh v pléne prejde naprieč politickým spektrom.