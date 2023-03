Vznikne nové ministerstvo? Tarabovci predkladajú návrh zákona, Sme rodina ich podporí

BRATISLAVA - Hnutie Sme rodina podporí vznik ministerstva cestovného ruchu a športu. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár to uviedol v nedeľu na sociálnej sieti. Poukázal na to, že Slovensko má množstvo kvalitných športovcov, ktorí robia krajine skvelé meno vo svete, ale nedostáva sa im dostatočnej podpory zo strany štátu.

"S prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru som diskutoval práve o vytvorení ministerstva športu, ktoré by nestálo náš štát žiadne peniaze navyše," povedal Kollár. Verí, že sa to podarí. Hnutie poznamenalo, že vďaka novovytvorenému ministerstvu by sme vedeli šport na Slovensku systematicky podporovať a rozvíjať.

Nezaradený poslanec Tomáš Taraba predkladá do Národnej rady SR zákon na zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Dohodol sa na tom s mimoparlamentnou SNS, ktorá legislatívny návrh na zriadenie ministerstva pripravila.