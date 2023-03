Michal Šimečka potvrdil rozhovory s Jaroslavom Spišiakom o možnostiach spolupráce

BRATISLAVA - Predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka potvrdil rozhovory s bývalým policajným prezidentom Jaroslavom Spišiakom o možnostiach spolupráce. Zároveň odmietol, že by strana rokovala so súčasným šéfom polície Štefanom Hamranom. Uviedol to vo štvrtkovej relácii TV Joj Na hrane.