V centre Viedne vyčíňal Slovák (32): Obťažoval okoloidúcich a zranil policajta

VIEDEŇ - Výtržníka zo Slovenska musela rakúska polícia spacifikovať v piatok v popoludňajších hodinách v okrese Landstraße v centre metropoly Viedeň. Jednému z policajtov dokonca uštedril dva údery do tváre, informuje agentúra APA.

Polícia prostredníctvom svojho hovorcu Philippa Hesslingera spresnila, že 32-ročný muž krátko po 14.30 h svojím správaním obťažoval okoloidúcich a kopal do značiek. Muž pravdepodobne pod vplyvom drog vlastným pričinením spadol na ulicu, keď pri ňom zastavila náhodne okolo jazdiaca policajná hliadka. Policajti vystúpili a ľudia ich informovali o správaní výtržníka. Ten sa začal správať agresívne, keď mu policajti pomohli dostať sa na chodník.

Archívne VIDEO

Jedného z nich udrel dvakrát do tváre a spôsobil mu také ťažké zranenia, že po jeho zatknutí ho museli zo služby uvoľniť, píše APA. Slováka umiestnili do cely policajného zaistenia, kde zostal až do svojho vytriezvenia. Rátať môže s trestným oznámením v súvislosti s pokusom o odpor voči štátnej moci a ťažkému ublíženiu na tele. APA pripomína, že slovenského štátneho občana prepustili z väzenia len pred niekoľkými dňami.