Chcel dať zaočkovať dieťa proti koronavírusu, v Bratislave nepochodil! Prekvapivá reakcia nemocnice

BRATISLAVA - Aj keď to vyzerá, že pandémia koronavírusu sa končí a z najhoršieho sme vonku, ľudia sú naďalej obozretní a nechcú nič riskovať. Ministerstvo zdravotníctva koncom januára umožnilo očkovanie aj pre deti mladšie ako päť rokov, no, ako to už býva zvykom, sprevádzajú to rôzne komplikácie. Napríklad to, že v Bratislave sa takáto forma očkovania neprevádzkuje. Čo na to kompetentní?

Ešte koncom januára ministerstvo zdravotníctva informovalo, že spúšťa očkovanie novými vakcínami. Spolu s touto správou vydali aj informáciu, že bude možné očkovať aj deti od šesť mesiacov do päť rokov. Pre dojčatá a deti od šesť mesiacov do štyroch rokov bude k dispozícii vakcína Comirnaty. "Bude dostupná iba ako základná očkovacia schéma v podobe troch dávok. Druhá dávka sa odporúča aplikovať tri týždne po prvej dávke, tretia dávka minimálne osem týždňov po druhej dávke," priblížilo ministerstvo. Očkovanie sa spustilo 30. januára. No, ako nás upozornil čitateľ Juraj, sprevádzajú ho problémy.

Podľa slov rezortu zdravotníctva sa aktuálne očkuje v desiatich vakcinačných centrách, a to vo Fakultnej nemocnici Nitra, Fakultnej nemocnici Trnava, Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina, Fakultnej nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Detskej fakultnej nemocnici Košice, Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica, GPN s.r.o. Sanatorium Koch Bratislava, Nemocnici Poprad, a. s., Nemocnici s poliklinikou Myjava a v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica.

Potemkinova dedina

Vzhľadom na to, že Juraj býva s rodinou v Bratislave, rozhodli sa zahlásiť na očkovanie svoje trojročné dieťa do spomínaného Sanatória Koch. Odtiaľ im však malo byť uvedené, že očkovanie nebude možné. Dôvodom má byť, že deti do päť rokov v zariadení neočkujú. Keď sa na termíny v Kochu pýtal v Národnom centre zdravotníckych informácií, údajne dostal odpoveď, že termíny síce boli, ale už sa minuli. "Po preverení vašej požiadavky, žiaľ, žiadne miesto momentálne neočkuje deti do päť rokov. Momentálne treba len čakať, pokiaľ MZSR otvorí očkovacie miesto. Poprípade skúste kontaktovať priamo sanatórium Koch," odporučilo NCZI. Po takmer dvoch mesiacoch od spustenia registrácie na očkovanie malých detí však žiadne termíny v Bratislave otvorené neboli, a tak sa Juraj rozhodol, že dieťa zoberie mimo Bratislavský kraj, a to do najbližšieho očkovacieho centra. V tomto prípade do Trnavy.

Podľa rezortu zdravotníctva však o očkovanie malých detí nie je taký záujem, ako očakávali. "K 27.2.2023 eviduje NCZI iba 14 čakateľov na celom Slovensku (desať v BA, troch v NR, jedného v TT). Zaočkované bolo podľa NCZI zatiaľ len jedno dieťa v tejto vekovej kategórii. Z dôvodu takéhoto nízkeho záujmu sa neuskutočňuje očkovanie tejto vekovej kategórie tak často ako pri starších osobách, preto sa na prvý pohľad môže zdať, že očkovanie neprebieha," uviedol tlačový odbor rezortu. Napriek tomu ministerstvo pripomína, že očkovanie je najúčinnejším nástrojom proti ochoreniu COVID-19 a štát ho každému záujemcovi poskytuje bezplatne. "Naďalej je možné využiť aj očkovanie bez registrácie. Zoznam vakcinačných centier spolu s rozpisom sú zverejnené a pravidelne aktualizované na stránke MZ SR," dodal rezort.

Záujemcom o očkovanie preto odporučili, aby kontaktovali priamo jedno z vyššie uvedených vakcinačných centier a dohodli si termín očkovania individuálne. Na stránke ministerstva zdravotníctva sú v súčasnosti vypísané termíny na očkovanie len starších detí, a teda od 12 do 17 rokov.

Samotné ministerstvo napokon odporučilo všetkým záujemcom z Bratislavy, aby sa zahlásili deti v danej vekovej skupine do vakcinačného centra v Trnave. "V GPN Sanatóriu Koch Bratislava nebude očkovanie tejto vekovej kategórie nateraz prebiehať a to z dôvodu veľmi nízkeho záujmu," napísal rezort pre Topky.sk