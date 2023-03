Ak sa schváli novela zákona o rodnom čísle, SaS sa obráti na Ústavný súd

Poslanci SaS na stredajšej tlačovej konferencii vyzvali ľudí, ktorí sa o problematiku tranzície a transrodových ľudí zaujímajú, aby sa na nich obrátili s argumentmi pri príprave podania na ústavný súd. "Zbierame si muníciu, aby sme boli silní pri ochrane práv zraniteľných našej spoločnosti," povedala poslankyňa Mária Kolíková (SaS). Návrh je podľa nej v rozpore s ústavou. SaS je za zachovanie pôvodnej úpravy, nevidí dôvod na zmenu. Ak by sa mali diať zmeny, mali by prejsť podľa Kolíkovej riadnou diskusiou.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) tvrdí, že návrh podmieňuje zmenu rodného čísla pre človeka, ktorý prešiel tranzíciou, genetickými testami. "Zabraňuje to úradnému dokončeniu tranzície. Zabraňuje to napríklad aj zmene mena," myslí si. Podľa Ondreja Dostála (SaS) ide o typický návrh zákona, ktorý nikomu nepomáha, no bude škodiť tým, ktorí by to aj v tolerantnejšej spoločnosti mali ťažké. Ak si transrodová osoba nebude môcť pri zmene pohlavia zmeniť rodné číslo, bude ju to podľa Dostála vystavovať čudným otázkam.

Novela zákona o rodnom čísle z dielne OĽANO a Sme rodina prešla do druhého čítania v utorok (21. 3.). V prípade zmeny pohlavia by sa podľa návrhu nemalo zmeniť rodné číslo. Má to byť možné len v prípade jeho nesprávneho určenia. "Zmenou sa zabezpečuje, aby bolo možné zmeniť rodné číslo osoby pri nesprávne určenom pohlaví osoby na základe lekárskeho posudku, ktorý je potvrdením genetických výsledkov určenia skutočného biologického pohlavia," píše sa v návrhu novely.