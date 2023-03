Polícia obvinila ďalšieho fanúšika z futbalového zápasu

Kristián M. z Trnavy čelí obvineniu pre útok na verejného činiteľa. V utorok (14. 3.) ho policajti zadržali a eskortovali na príslušné policajné oddelenie s cieľom vykonania ďalších procesných úkonov. "Obvinený mal počas uvedeného zápasu v sektore hostí Národného futbalového štadióna v Bratislave, počas odchodu poriadkových jednotiek z tribúny, zaútočiť na policajta Pohotovostného policajného útvaru," priblížil Szeiff.

Aktuálne video: Ďalší fanúšik futbalu skončil v putách

Policajta, ktorý prechádzal okolo, kopol fanúšik pravou nohou do oblasti chrbta. "Pričom následne ďalšieho policajta napadol úderom päsťou do oblasti hlavy," spresnil hovorca. Polícia pripomína, že počas futbalových zápasov nebudú tolerovať vyčíňanie a do budúcna využijú všetky zákonné oprávnenia, aby k takýmto útokom nedochádzalo.