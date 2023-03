Kráľ všetkých funkcií či zúfalý stav vlády? Politológ sa zamyslel nad množstvom poverení, ktoré má Heger

BRATISLAVA - Je už zaužívaným pravidlom, že keď sa nejakému ministrovi "viac nechce", alebo má na krku nejakú vážnu kauzu, či je nespokojný so situáciou na vláde, skončí vo funkcii a vedenie jeho rezortu dočasne preberie niekto z vlády. Niekedy aj priamo premiér. V súčasnej situácii je celý kabinet Eduarda Hegera poverený výhradne hlavou štátu, a tá rozhodla, že po odchode Vladimíra Lengvarského Heger preberie zodpovednosť po rezorte financií aj za ministerstvo zdravotníctva. Je Heger novým kráľom funkcií, či je to skôr zúfalý stav vlády? Politológ sa zamyslel aj nad týmto fenoménom.

Financie, zdravotníctvo a ... ešte do toho všetkého premiérovanie

Heger už po odchode Igora Matoviča z ministerstva financií musel urýchlene hľadať náhradu. Medzitým však bola vláde už vyslovená nedôvera a celá vláda tak ostala v rukách preziedntky, ktorá rozhodla, že Heger bude poverený jej dovládnutím do riadnych volieb. Tie budú však až na jeseň. Po odchode lídra OĽaNO z exekutívy rozhodla, že ministerstvo bude riadiť Heger, tomu však posledný týždeň pridelila aj rezort zdravotníctva.

Na obe ministerstva, samozrejme, Heger ako premiér nebude mať čas, a tak už oznámil, že formálne ministerstvá riadia a budú riadiť iní ľudia, ktorí by boli za iných okolnosti veľmi pravdepodobne ministri. Na financiách je to štátny tajomník Marcel Klimek, na zdravotníctve zase lekár a patológ Michal Palkovič. Na papieri je však ministrom pre obe ministerstvá de iure stále len Heger. Nebude to naňho priveľa? Na tieto otázky odpovedal politológ Radoslav Štefančík.

Aký máte názor na to, že Eduard Heger v exekutíve už de facto zastáva tri funkcie - predsedníctvo vlády, zdravotníctvo a financie?

Zrejme to musíme rešpektovať, ak to inak ústavne nejde. Zákonodarcovia by si však k tomu mohli budúce volebné obdobie sadnúť a ústavu upraviť tak, aby sa funkcie nekumulovali v rukách jedného človeka.

Viem, že formálne tieto ministerstvá budu riadiť a riadia iní ľudia, štátni tajomníci atď., no nie je predsa len na jedného človeka aj papierovo toľko funkcii priveľa? Ako to môže zvládať a kontrolovať?

Odpoveď je naznačená v otázke. Heger bude len formálnym ministrom, aj keď je pravda, že si môže vždy vynútiť posledné slovo. V tomto prípade treba len dúfať, že Heger má zmysel pre demokraciu a svoje postavenie nebude zneužívať. Hoci prezidentka mu môže vždy to poverenie zobrať a zrušiť tak celú jeho vládu.

Hrozí, že Hegerovi odídu z vlády ďalší ľudia a prezidentka bude musieť aj ďalšími rezortami poveriť práve jeho?

V tejto bizarnej situácii nemožno vylúčiť nič. Treba si počkať na najbližšiu schôdzu, či sa poslanci neutrhnú z reťaze. Akonáhle niečo prejde cez parlament proti vôli konkrétneho ministra, ten si môže zbaliť veci podobne ako Lengvarský.