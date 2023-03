Karas chce zatvárať šéfov nemocníc: Ak nezoženú personál, pôjdu do basy na dlhé roky!

Archívne video: Lekársky odborový zväz je opäť na nohách, vláda vraj aj po podpise memoranda ignoruje ich dohodnuté požiadavky

Novela sa aktuálne nachádza v pripomienkovom konaní. „Kto ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti prevádzkujúceho nemocnicu dlhšie ako 90 dní porušuje povinnosť zabezpečiť počet lekárov, zdravotných sestier alebo pôrodných asistentiek určený v osobitnom predpise, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky,“ píše sa v návrhu. Ak pre to dôjde k ohrozeniu života a zdravia viacerých osôb či chránenej osoby, môže to byť až 10 rokov. V prípade, že dôjde k ťažkej ujme na zdraví či dokonca smrti, výška trestu sa má pohybovať od 8 do 12 rokov. V prípade, že sa to bude týkať viacerých osôb, riaditeľ nemocnice môže skončiť vo väzení na 10 až 15 rokov.

Karas zákon predkladá v skrátenom konaní, v praxi to znamená, že ak by prešiel parlamentom, platiť môže už od 1. júna 2023. „Cieľom navrhovanej trestnoprávnej úpravy je najmä preventívne pôsobenie hroziaceho trestu, čím sa zabezpečuje ochrana najohrozenejšej skupiny osôb,“ argumentujú.

Podľa vlastných slov tak reagujú na aktuálnu situáciu nízkeho počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek. „Pri nezabezpečení potrebného počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek hrozia zdravotne najzraniteľnejšej skupine ľudí, a to pacientom s ťažkým stavom v nemocniciach, závažné následky poškodenia zdravia a straty ľudského života,“ uviedli.

Ministerstvo vysvetľuje, že len plní to, k čomu sa vláda zaviazala v memorande podpísanom s Lekárskym odborovým združením, ktoré si lekári okolo Petra Visolajského vybojovali koncom minulého roka. Rezort v návrhu tiež poukazuje na to, že „na naplnenie subjektívnej stránky sa vyžaduje úmyselné zavinenie.“

Podľa Cigánikovej to veci len zhorší

Bývalá šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) však tvrdí, že sa tým nevyrieši problém s nedostatkom lekárov a sestier. „Naopak, tento krok radikálne zníži záujem o prácu šéfov nemocníc,“ tvrdí. Podľa nej riešeniami situácie nedostatočného počtu zdravotného personálu určite nie sú sankcie, ale výrazne zlepšenie pracovných a platových podmienok, zlepšenie možnosti uplatnenia sa a osobného profesijného rastu a zmeny vo vzdelávaní a kompetenciách personálu.

Vládu vyzvala, aby myslela na pacientov, ktorým takýmito návrhmi podľa nej zas len skomplikuje prístup k zdravotnej starostlivosti. „Je tu riziko, že zabrániť tomuto trestnému činu nebude v našich podmienkach možné. Jednak je neustále veľmi ťažké nájsť lekárov, sestry či iný zdravotnícky personál a zároveň pacienti niekedy aj zomierajú, bohužiaľ. To sa v nemocniciach jednoducho stáva. Aký dobrodruh sa dobrovoľne stane riaditeľom nemocnice na Slovensku? Na konci dňa by to totiž znamenalo, že mu môže hroziť väzba,“ uviedla. Dodala, že nevie racionálne pochopiť, čo viedlo lekárskych odborárov k tomuto nápadu a čo vládu, aby sa pod niečo takéto podpísala.