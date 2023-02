Budeme u zubárov stále platiť vysoké pálky? Zmeniť to môže memorandum s ministerstvom, TOTO musia nadefinovať!

BRATISLAVA - Mnohí to určite poznáme. Časy sa zmenili a u zubárov sa už ani nemusíme báť skôr tej fyzickej bolesti, ako "bolesti peňaženky". Zákroky mnohým ambulanciám poisťovne preplácajú vo veľmi nízkej miere, čo spôsobuje, že pacient si pripláca desiatky či stovky eur. Zdravie chrupu sa tak stáva veľmi nákladnou záležitosťou a zmeniť by to mohlo memorandum s rezortom zdravotníctva.

Téme sa venovala verejnoprávna RTVS. Podhodnotené financovanie zo strany zdravotných poisťovní pre televíziu potvrdili samotní zubní lekári. To má za následok aj viaceré problémy. Niektorým pacientom sa napríklad nevenuje dostatočný čas či majú zanedbané zdravie chrupu v dôsledku vysokých cien.

Čas preventívnej prehliadky hradený poisťovňou je smiešne krátky

Poisťovňa napríklad pri preventívke u dieťaťa hradí napríklad len sedem minút práce lekára. Za tento čas lekári musia pacienta uviesť do ambulancie, kvalitne ho vyšetriť, odkomunikovať s ním, čo sme zistili, navrhnúť mu ďalšiu liečbu. "To nie je realistické v tomto čase, ale to je suma, ktorá nám dnes platia," argumentuje predseda Kontrolného výboru Slovenskej komory zubných lekárov Peter Džupa.

Ambulancie nemajú dosť financií alebo ošetrujú prikrátko

Nízke príspevky zo strany poisťovní spôsobujú, že niektoré ambulancie sa dostávajú do finančnej tiesne alebo neošetria pacienta dostatočne kvalitne a dlho. Hraničné prípady vyústia až do takej situácie, že sa ukončí spolupráca s poisťovňou, a tak si pacient musí hradiť tieto zdravotné úkony zo svojho. Mnohí sa tak začnú obzerať po iných ambulanciách.

Memorandum, ktoré to má zmeniť

Kompetentní majú už naplánované prvé kroky, ktoré urobiť, aby sa tento stav zmenil. Prvým krokom je dokončiť nový zoznam výkonov. V druhom kroku sa musia určiť ceny týchto výkonov. Tu vstúpi do hry aj inflácia a s ňou súvisiaci nárast cien zubných materiálov a vyššia cena práce sestry a lekára.

"V súčasnosti sa finalizuje memorandum medzi ministerstvom, zdravotnými poisťovňami, Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou komorou zubných lekárov o spolupráci a naceňovaní jednotlivých zdravotných výkonov," povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková. Zmeny by mali nastať v lete, no očakáva sa výrazný nárast cien týchto zubných zdravotných výkonov. Nateraz rezort nevie povedať, aký dosah to bude mať na verejné financie.