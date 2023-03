Finančná správa v spolupráci s políciou zaistila takmer 20 kg drog: Zadržali osem osôb

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Zaistenie takmer 20 kilogramov (kg) omamných a psychotropných látok (OPL) je výsledkom protidrogových akcií, ktoré v uplynulých týždňoch vykonali príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) v spolupráci s Policajným zborom (PZ) SR. Zo zaisteného množstva by bolo možné vyrobiť asi 30.000 jednotlivých dávok OPL, pričom ich cena na čiernom trhu by sa pohybovala v rozmedzí od 75.000 do 375.000 eur, informovala v pondelok hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.