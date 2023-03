Príšerná nehoda z Košíc: Rázne slová právnika pozostalých, aj epileptik môže šoférovať, háčik je však v niečom inom

archívne video

Najnovšie slová právnika priniesol denník Korzár. Všetko sa behom sekundy zmenilo 10. februára, keď sa na Gorkého ulici v Košiciach v piatok vyrútil na luxusnom aute podnikateľ Ivan M. Dôsledok jeho rýchlej jazdy sú traja mŕtvi, zatiaľ čo vodič BMW Ivan M. vyviazol bez zranení.

Jeho auto vo veľkej rýchlosti prešlo do protismeru. Čelne sa zrazilo so Škodou Fabia a následne sa bez akejkoľvek kontroly rútilo ďalej, pričom narazilo do chodcov, ktorí čakali na priechode pre chodcov pri kruhovom objazde. Nepríjemný kontakt nastal aj s blízkym automobilom Peugeot. O život prišli chodkyne vo veku 67, 59 rokov. O život prišiel aj vodič škodovky vo veku 64 rokov.

Na videách, ktoré kolovali po sociálnych sieťach, bolo vidno, že tesne po nehode vystúpil z auta a bol dezorientovaný. Prišlo aj obvinenie.

Po hrozivej nehode, ktorá otriasla metropolou východu, sa vyjadril už aj právnik rodiny Dušan Slávik. Ten zastupuje príbuzných rodiny jednej z chodkýň, ktorá v osudný deň prišla o život. Spomínanému Ivanovi M. je teraz hrozí väzenie od štyroch až do ôsmich rokov.

Aj epileptik môže šoférovať, tvrdí právnik, no načrtol podmienky, za akých je to možné

V médiách sa už objavila správa, podľa ktorej vodič svoje konanie pripisoval zdravotnému stavu. Spomenul epileptický záchvat ako hlavnú príčinu. Slávik v odpovediach na otázky regionálneho denníka túto tému neobišiel. "S prípadom, kde by sa obvinený bránil tvrdením, že nehodu spôsobil v súvislosti s prebiehajúcim epileptickým záchvatom, som sa priamo nestretol," priznal hneď na úvod.

Ak by sa však lekársky preukázala táto možnosť, vodičovi to môže na súde pomôcť. "Samozrejme. Táto skutočnosť vylučuje trestnú zodpovednosť páchateľa. Celú vec je však potrebné podľa nášho názoru vnímať komplexnejšie, nielen s ohľadom na moment samotnej nehody," dodáva jedným dychom Slávik.

Podmienky, za akých môže človek s touto diagnózou viesť motorové vozidlo

Podľa neho má človek právo šoférovať auto s touto diagnózou v prípade troch podmienok. "V zmysle zákona o cestnej premávke v spojení s vykonávacou vyhláškou posudzovaná osoba, ktorá dostala vyvolaný epileptický záchvat spôsobený rozoznateľným vyvolávajúcim faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať pri vedení vozidla, môže byť v jednotlivých prípadoch posúdená ako zdravotne spôsobilá, a to len na základe neurologického stanoviska," povedal právnik s tým, že posudok by mal byť v prípade potreby v súlade s posudkom k inej poruche alebo chorobe uvedenej v prílohe alebo k inému faktoru komorbidity.

