AKTUÁLNE Akcia Francesco: NAKA zadržala muža, ktorý sa vyhrážal moderátorke RTVS!

RTVS v nedeľu infomovala, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za vyhrážky, ktoré mailom a telefonicky dostala moderátorka Sobotných dialógov Marta Jančkárová. "V e-mailoch sa Marte Jančkárovej neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením, ublížením jej rodinným príslušníkom atď.," uviedla RTVS vo svojom stanovisku. Obsah výhražných e-mailov verejnoprávny telerozhlas pre ich nenávistný a vulgárny charakter nepublikoval, no na vyžiadanie a so súhlasom Jančkárovej ich poskytol médiam, ktoré oň zažiadali.

"Opľujem Ťa chrachlom Ty sviňa, opica, ty dezolátka zapredaná," znie časť výhražného mailu. "Zdochneš veľmi potupnou smrťou a dúfam, že to bude ešte tento rok. Buď čečenci alebo my. Ale my ťa tiež znásilníme, aj všetkých v tvojej rodine, ak nejakú máš, to sme ešte zatiaľ nezisťovali," píše sa v druhom. V nahrávke telefonátu hovorí starší muž. "Tu je divák televízie RTVS. Chcem odkázať tej k**ve Jančkárovej nech si pripraví pi*u, rozkopeme ju, sviňu jednu."

Národná kriminálna agentúra teraz na sociálnej sieti informovala, že v rámci policajnej akcie s krycím názvom FRANCESCO zadržala osobu R.P., ktorá je podozrivá z vyhrážania sa redaktorke slovenskej verejno-právnej televízie.

