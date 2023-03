"Muža naposledy videl jeho spolubývajúci a zároveň kolega, keď mal odísť do obchodu. Naspäť sa už nevrátil a nikomu známemu o sebe nepodal žiadnu správu. Na ubytovni pritom nechal všetky osobné veci. So sebou by mal mať len mobilný telefón, ktorý je však nedostupný. Spojiť sa s ním skúšala aj jeho najbližšia rodina, no ani tej sa to, žiaľ, doposiaľ nepodarilo," uviedla.

Galéria fotiek (2) Polícia pátra po nezvestnom Iosifovi Mihai Szantovi z Rumunska

Zdroj: Facebook/Polícia - Trnavský kraj

Nezvestný je 175 centimetrov vysoký a na ľavej strane hlavy má veľkú jazvu. Pri odchode mal na sebe dlhšiu tmavú bundu a tmavé nohavice. Ak niekto muža videl alebo má o jeho súčasnom pobyte akékoľvek informácie, môže bezodkladne kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.