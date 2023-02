Pôjde Slovensko talianskou cestou? Analytik upokojuje vášne: Takto sa budú vyvíjať ceny palív!

Potom, ako v stredu ceny ropy výrazne klesli a cena ropy Brent zaznamenala najväčší jednodňový pokles za takmer dva mesiace, sa vo štvrtok vrátili k miernemu rastu. Stredajší (22. 2.) vývoj na trhoch bol reakciou na zverejnenie zápisnice americkej centrálnej banky z ostatného zasadnutia, ktoré naznačilo, že banka bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb.

Archívne VIDEO Náklady na ropu sú o 15 miliónov vyššie na jednu loď, avizuje Világi

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla do 7.34 h SEČ 80,77 USD (75,88 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 17 centov (0,21 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 74,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 20 centov, alebo 0,27 %. V stredu klesli ceny v obidvoch prípadoch o viac než 2 USD.

Zápisnica Fedu z ostatného zasadnutia ukázala, že väčšina predstaviteľov centrálnej banky súhlasí s tým, že menovú politiku banky naďalej v najväčšej miere ovplyvňuje riziko vysokej inflácie. Toto riziko zároveň oprávňuje centrálnu banku pokračovať vo zvyšovaní sadzieb dovtedy, dokiaľ infláciu nedostane pod kontrolu. Vo štvrtok sa však ceny mierne zotavili, pričom k tomu čiastočne dopomohlo Rusko, ktoré oznámilo, že v marci plánuje znížiť export ropy zo svojich západných prístavov zhruba o štvrtinu. Zároveň sa mierne oslabil dolár, čo malo tiež priaznivý účinok na ceny komodity.

Pôjdeme cestou Talianska?

Aj keď v súčasnosti máme na Slovensku ceny pohonných hmôt relatívne stabilné, na úrovni pod 1,6 eura za liter, naďalej prevládajú obavy, čo nás v najbližších týždňoch či mesiacoch čaká. Napríklad, v Taliansku sú ceny palív aktuálne na úrovni nad 2 eurá za liter a Slováci preto tŕpnu, či tento trend nepríde aj do našich končín, aj vzhľadom na embargo na ruskú ropu platné od začiatku februára.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Podľa analytika J&T banky Stanislava Pánisa sa Rusku podarilo drvivú väčšinu svojich exportov ropy presmerovať zo Západu do Ázie. Vďaka tomu Ázia potrebuje menej neruskej ropy, ktorá vo väčšej miere prúdi do Európy. A to je dôvod, prečo náš región ostáva dobre zásobený. "V zásade, po vstupe embarga na ruskú ropu prišlo k výmene zákazníkov a exportérov. Okrem toho, v zákulisí ropného trhu sa hovorí, že ruská ropa sa dováža na Západ aj naďalej často zmiešaná s nesankcionovanou, pričom papierovo sa celé dodávky tvária ako neruské dovozy nepodliehajúce obmedzeniam. Niektoré správy hovoria dokonca aj o tom, že na ruskú ropu sa vystavujú falošné doklady a tvári sa, ako napríklad kazašská. Embargo na ruskú ropu a ani cenové stropy teda nemajú, v rozpore s obavami z pred pár mesiacov, v podstate žiadne väčší vplyv na ruský export, a teda ani na agregátnu ponuku. Zdá sa, že ani sankcie na ruské ropné produkty na čele s naftou nespôsobia väčšie zemetrasenie v Európe, ktorá si našla nových dodávateľov," upozornil Pánis pre Topky.sk.

Ako dodal, môže za aj "dizajnovanie" sankcií, a to tak, že ak ruská ropa prejde spracovaním napríklad v indickej rafinérii, tak deriváty z nej možno doviesť do EÚ alebo do Spojených štátov, čo sa aj vo veľkom využíva. Pripomenul, že na východné pobrežie Spojených štátov sa dováža osemnásobne viac pohonných látok spracovaných v Indii v porovnaní s nedávnym obdobím, pričom rádovo každý piaty barel ropy spracovaný v Indii je ruského pôvodu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: pixabay.com

"Ukazuje sa teda, že ceny ropy a pohonných látok budú závisieť najmä od iných faktorov, ako od ruského embarga. Determinovať ich bude najmä stav svetovej ekonomiky, kde sa vyhliadky v ostatnom čase zlepšujú aj vďaka otvoreniu sa čínskej ekonomiky po zrušení politiky nulovej tolerancie kovidu, pričom riziko recesie na oboch brehoch Atlantického oceána klesá. To by malo zlepšovať rast dopytu po rope pri očakávanom výraznejšom oživení sa leteckej dopravy. Z tohto uhľa pohľadu by sa ceny pohonných látok mohli pozvoľne zvyšovať, najmä v druhej polovici roka a smerovať nad métu 1 eura a 70 centov. V najbližšom čase by však mohli ostať relatívne stabilné, aj preto, že sa znižuje dopyt po rope ako alternatíve voči plynu, ktorého ceny aj vďaka teplejšiemu počasiu radikálne klesajú," vysvetlil analytik.

A hrozí teda, že by sme išli v prípade cien palív cestou Talianska? Pánis upokojuje vášne. "Ceny v Taliansku nemožno absolútne porovnávať so Slovenskom v dôsledku odlišného (vyššieho) daňového zaťaženia," uzavrel.