Cena nafty sa po mesiacoch vyrovnala cene benzínu: Vysvetlenie vás však nepoteší!

Archívne VIDEO:

Ceny pohonných hmôt vo štvrtom týždni opäť prekvapili, stúpol 95-oktánový a 98-oktánový benzín, naproti tomu cena nafty poklesla. Priemerná cena štandardného 95-oktánu stúpla o 3,88% (0,059 €/l) a cena 98-oktánového benzínu o 3,62% (0,062 €/l). Zmeny v cenách vyplývajú z dát Štatistického úrad SR. Úradom zverejnené dáta však potešia vodičov dieselových motorov. Cena nafty v štvrtom týždni poklesla, aj keď len mierne, o 0,06% (0,001 €/l), a tak sa dostala na priemernú cenu 1,606 €/l.

Štatistický úrad SR - Priemerné ceny PHM Ukazovateľ Benzín natural 95 Benzín natural 98 Motorová nafta LPG 1. týždeň (2.- 8. januára) 1,491 1,679 1,619 0,792 2. týždeň (9.- 15. januára) 1,489 1,676 1,617 0,788 3. týždeň (16.- 22. januára) 1,519 1,715 1,607 0,785 4. týždeň (23.- 29. januára) 1,578 1,777 1,606 0,781

Ceny nafty prelomili polročnú kliatbu: Jazda s dieselom bude opäť lacnejšia

Nízka cena nafty v porovnaní s cenou benzínu bola v spojení s nižšou spotrebou dieselových motorov dlhodobým lákadlom pri kúpe naftového auta. Ceny pohonných hmôt sa však začali výraznejšie hýbať po začiatku ruskej agresie na Ukrajine a začiatkom júla sa nafta historicky dostala na cenovú úroveň benzínu, kedy zhodne dosiahli úroveň až 1,946 €/l a rozdiel v cenách definitívne zmizol.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

K zvratu na palivovom trhu však došlo po siedmych mesiacoch hneď na začiatku 6. týždňa 2023 (6.- 12. február). Cena nafty a benzínu sa na väčšine čerpacích staníc vyrovnala, pričom hneď na druhý deň sa nafta definitívne pod ceny benzínu podkopala. Už v utorok (7. 2.) bol cenový rozdiel na úrovni 0,01 €/l, pričom cena benzínu sa na čerpacích staniciach Shell dostala na úroveň 1,599 €/l v porovnaní s cenou nafty, ktorej hodnota bola 1,589 €/l. Podobne je na tom aj sieť staníc OMV, u ktorých ste si v utorok mohli diesel doplniť za 1,619 €/l, pričom nafta bola s hodnotou 1629 €/l zhodne drahšia o 0,01 €/l.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Ceny PHM na Slovensku rastú napriek lacnejšej rope

Maďarsko má najdrahší benzín, Slovensko sa drží na úrovni Poľska, Česka a Rakúska, upozorňuje portál Data bez pátosu. Nebolo by na tom nič zvláštne, pokiaľ by to neboli práve naše dve krajiny, ktoré svoje pohonné hmoty ešte stále vyrábajú z výrazne lacnejšej ruskej ropy. Zatiaľ čo ceny severskej Brent ropy sa držia vysoko nad úrovňou tej ruskej a západné krajiny sú preto nútené vyrábať palivá výrazne drahšie, výhodnejšia výroba na Slovensku a v Maďarsku sa na cenových tabuliach našich čerpacích staníc neodráža.

Galéria fotiek (6) Graf – pomer priemerných cien PHM (AT, CZ, DE, HU, PL, SK) pred a po zdanení

Zdroj: Powerbi.com

„Nie, napriek výnimkám z embarga, napriek stropu na ruskú ropu nevidno v regióne molu taktiež žiadnu výhodu. Okrem akcionárov, ktorým tieto opatrenia výhodu už vyše roka pri lacnom Urale prinášajú,“ upozorňuje portál vo svojom príspevku. Tvrdia, že namiesto toho, aby nafta poklesla na úroveň ceny benzínu, sme sa na Slovensku dočkali ich rovnakej cenovej úrovne rastom ceny benzínu na úroveň ceny nafty.