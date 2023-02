Kauza Mýtnik pokračuje: Na Špecializovanom trestnom súde stále vypovedá kľúčový svedok

Obhajoba pokračuje vo výsluchu jedného z kľúčových svedkov, podnikateľa Michala Suchoba, ktorý sa začal už vlani v novembri. On, ako aj ďalší kľúčový svedok, exprezident finančnej správy František Imrecze, boli tiež obvinení v tejto kauze, ale rozhodli sa spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a vypovedať.

VIDEO Vyhlásenie Jozefa Brhela pred procesom v kauze Mýtnik

Obhajca Jozefa Brhalz a jeho syna Michal Mandzák v úvode pojednávania požiadal súd, aby umožnil ich znalcovi Dušanovi Selkovi sedieť v súdnej sieni pri výpovedi Michala Suchobi tak, aby mu videl do tváre. Senát mu nevyhovel a zostal sedieť tam, kde aj verejnosť, ktorá svedkov vidí iba od chrbta. Podľa Mandzáka svedok klame a je nevyhnutné vykonať znalecké dokazovanie odborníkov z oblasti psychológie, ktorí posúdia dôveryhodnosť a pravdovravnosť svedka.

Obžalovaní vinu popierajú

Michal Suchobu doteraz vo výpovedi podrobne opísal jeho väzby s obžalovaným Jozefom Brhelom, bez ktorého vplyvu na bývalé politické špičky a vstupu do svedkovej spoločnosti Allexis by sa údajne k zákazkám pre daniarov nedostali. Hovoril aj o nie najlepších vzťahoch so synom Jozefa Brhelu a úplatkoch. Obžalovaní vinu popierajú. Ich obhajcovia spochybňujú obžalobu aj oboch svedkov, vraj vypovedajú nepravdivo, lebo sa chcú vykúpiť zo zločinov. Podľa nich práve oni mali byť hlavami zločineckej skupiny na finančnej správe, ktorá páchala rozsiahlu daňovú trestnú činnosť.

VIDEO Vyhlásenie advokáta Michala Mandzáka o nových skutočnostiach v kauze Mýtnik

"Michal Suchoba je v kauze Daniari obvinený zo založenia zločineckej skupiny a mal sa podieľať na krádeži 18 miliónov eur na DPH voči SR. Za rok a pol s ním nebol urobený ani jeden úkon, sám to na ŠTS povedal. Pýtam sa teda, to nikomu nechýba 18 miliónov, ktoré mal ukradnúť na DPH tomuto štátu? Vedie nákladný život, lieta sem z Dubaja, aby osočoval mňa, môjho otca a iných ľudí," reagoval Jozef Brhel mladší s tým, že ide jasne o politický proces.

Obžaloba sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku

Obžaloba sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti a zločin prijímania úplatku. V jednom skutku bola ustálená škoda prevyšujúca sumu 45 miliónov eur. Týka sa dodaného IT systému. Okrem Jozefa Brhelu, jeho syna a Radka Kuruca, obvineniu čelí aj Martin B., Milan G. a Miroslav S.