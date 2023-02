Máte pocit, že platíte za životné poistenie a nič z toho nemáte? POZOR! Môže vám to zachrániť život

Nikto nevie, čo sa stane zajtra o takomto čase či o 5 minút. Nepríjemný úraz alebo choroba vás môžu prekvapiť vo chvíli, keď to najmenej čakáte. Výsledkom tak môže byť vyradenie z každodenného kolotoča pracovných činnosti aj na dlhé týždne. V prípade, že sa stane niečo vážnejšie, liečba vás môže pripraviť o hromadu peňazí.

Slúži iba poisťovni?

Do hry vstupuje životné poistenie, vďaka ktorému by ste mali byť schopný vykryť spôsobený výpadok príjmu. Hoci pravdepodobnosť úrazu alebo choroby tento poistný produkt nezníži, vie poskytnúť finančnú oporu počas vašej práceneschopnosti pre vás i vašu rodinu a uhradiť liečebné náklady, kvôli ktorým by ste museli siahnuť hlboko do vrecka.

Túto výhodu životného poistenia si uvedomuje väčšina ľudí. Pravdou však je, že zvyčajne až vtedy, keď sa skutočne niečo stane. V prípade správne zvoleného finančného produktu je tak človek krytý v čase nepriaznivej situácie.

Galéria fotiek (3) Životné poistenie oceníte v momente, kedy sa niečo stane

Zdroj: Getty Images

Roky neustáleho platenia životného poistenia však môžu byť pre mnohých frustrujúce. Na jednej strane je človek rád, že ho nepostihli žiadne finančné problémy a nezradilo ho to najcennejšie - zdravie a nemusel tak riešiť neočakávanú situáciu, no na strane druhej, čo z toho vlastne má? Môže sa zdať, že poistenie slúži iba poisťovni. Záleží však na tom, aké si vyberiete a u koho.

Záchranca života

Napríklad v prípade poisťovne Kooperatíva neplatíte len za životné poistenie. Je v tom oveľa viac. Benefit, ktorý oceníte predovšetkým vo chvíli, keď ste najzraniteľnejší a zdravie vám neslúži tak, ako by malo.

Životné poistenie vám môže ponúknuť také benefity a služby, o akých sa ľuďom pred pár rokmi ani nesnívalo. Mať poruke lekára – špecialistu na telefóne alebo videohovore, poradňu pre chorých s Covid-19 či nechať si posúdiť zdravotnú dokumentáciu vybraným zahraničným špecialistom je len zlomok výhod, ktoré tvoria balík asistenčných služieb eDoctor v rámci životného poistenia Profi komplet od Kooperativy.

Slovensko je na prvých priečkach vo výskyte a úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva. Súčasťou balíka služby eDoctor je taktiež možnosť spraviť si diagnostický test na určenie cielenej terapie pre tých, ktorí trpia ochorením hrubého čreva, prsníka alebo prostaty. Na celý proces dozerá onkológ spolu s medzinárodnými odborníkmi a výsledkom je zoznam účinných látok na danú mutáciu nádorového ochorenia.

Obľúbené rizikové finančné poistenie vás podrží pri rôznych nečakaných udalostiach. Ponúka atraktívne pripoistenie Denné odškodné za čas nevyhnutného liečenia úrazu, taktiež preplatí rozšírený krvný test pri preventívnej prehliadke a dentálnu hygienu. Vďaka životnému poisteniu môžete tiež získať odškodné za zlomeniny, čo sa týka aj tých čiastočných a benefitom je tiež výmena kĺbov následkom úrazu. Možnosť vyhrať v súťaži 20x elektrickú zubnú kefku Philips Sonicare predstavuje príjemnú čerešničku na torte, ktorú môžete ochutnať spolu s množstvom iných výhod.

Záleží teda na vás, či bude mať životné poistenie zmysel. Výber finančného produktu netreba podceňovať. Ak si na tom dáte záležať, bude pri vás „stáť“ nielen finančný pomocník v nečakaných situáciách, ale aj veľká pomoc v oblasti starostlivosti o zdravie.

Advertoriál pripravený v spolupráci s poisťovňou Kooperativa.