Tragédia vo Veľkej Rači má aj druhú obeť: Obvinený mladík, ktorý vrazil do Alexa (†8), sa psychicky zrútil!

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci vzniesol obvinenie 19-ročnému mladému mužovi z prečinu usmrtenia. Viní ho z toho, že na svahu vo Veľkej Rači v obrovskej rýchlosti vrazil do 8-ročného Alexa. Ten zraneniam podľahol.

"Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že na lyžiarskom stredisku Veľká Rača Oščadnica, časť Lalíky, mal jazdiť na lyžiach zjazdom z hornej časti zjazdovky, kde pred jej zlomom do prudšieho klesania z doposiaľ presne nezistených príčin narazil zozadu do maloletého lyžiara jazdiaceho pred ním. Maloletý utrpel zranenia nezlučiteľné zo životom," informovala Zuzana Šefčíková, krajská policajná hovorkyňa v Žiline.

Obvinený nevychádza z domu

Tragédia tak zničila životy dvom rodinám - tej Alexovej, ktorá prišla o milovaného synčeka a rodine obvineného mladíka, ktorý s myšlienkami, že zabil na svahu dieťa, bude bojovať do konca života. Ako informoval portál tvnoviny.sk, obvinený mladík na tom nie je psychicky dobre a on, ani jeho rodina, nevychádzajú z domu.

archívne video

19-ročný Jakub býva v Terchovej a podľa susedov to je slušný chlapec, ktorý pomáhal rodičom. Hrával aj futbal a viacerí sa zhodli, že išlo o nešťastnú náhodu. Po tragickej udalosti z miesta neušiel, ale stál na svahu a plakal. Neuveriteľne, ale za to skutočne úprimne, znejú aj slová ženy, ktorá prišla o osemročného synčeka. Tá Jakuba z ničoho neviní a odpustila mu.

"Mohlo sa to stať hocikomu a hocikedy. Myslím si, že do konca života si to ponesie so sebou a nevieme, ako hrozne. Zabiť človeka a žiť s tým je hrozné,“ povedala pre portál s tým, že na oboch stranách sú životy zničené. Podľa nej nikto nejde na svah s úmyslom zraniť alebo zabiť iného.