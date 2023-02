Matovič sa utrhol z reťaze: Za účasť vo voľbách by chcel zaviesť 500-eurové odmeny, všetci len krútia hlavou

BRATISLAVA - Bol to presne Igor Matovič (OĽaNO), ktorý len nedávno hovoril o tom, že sa treba prichystať na kampaňové obdobie a dá sa očakávať, že budú prichádzať populistické návrhy a dodal, že OĽaNO na nič také neskĺzne, lebo by im klepli po prstoch ratingové agentúry. Sám teraz prichádza s výbušnou atómovkou - 500 eurové odmeny každému, ak sa zúčastní volieb.

NAŽIVO Tlačová konferencia OĽaNO:

Bizarný návrh aj na slovenské pomery

Matovičov návrh je už v archíve webu Národnej rady SR a priamo v sebe spomína pasáž odmien za účasť vo voľbách. Sám Matovič pritom zorganizoval na túto tému tlačovku, pričom dodal, že "ide o všetko". "Volič, ktorý preukázateľne odovzdal hlasovací lístok vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky má právo na odmenu za účasť v týchto voľbách vo výške 500 eur," píše sa vo veľmi bizarnom návrhu aj na pomery slovenskej politiky.

Galéria fotiek (5) Zdroj: NR SR

Uverejnili ho vraj zámerne na poslednú chvíľu

"Možno ste si všimli, že tento návrh bol na webe zavesený tesne pred tým, ako bol zamietnutý náš pôvodný navrh. Keď sme si uvedomili, ako to hlasovanie môže dopadnuť, tak sme si povedali, že sa nevzdáme," komentuje uverejnenie návrhu na webe NR SR Matovič. "V opozícii sa spoliehajú na to, že neprídu voliť demokraticky cítiaci voliči. Zároveň platí, že takéto obdobia, kedy krajiny zažívajú veľké traumy sa zvyčajne premietnu do toho, že na konci tohto obdobia ľudia siahnu vo voľbách po ľúbivých, lacných riešeniach. Reálne sa obávame, že Slovensko môže v najbližšom období zasiahnuť niečo, ako Nemecko v tridsiatych rokoch minulého storočia po zásahu veľkej hospodárskej krízy," povedal Matovič s tým, že výsledkom môže byť aj únik Slovenska z NATO a EÚ v ústrety Rusku.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Nejde o volebnú korupciu, myslí si Matovič

"Ak sa máme vydať touto cestou, bolo by najlepšie, aby o budúcnosti Slovensku rozhodlo najviac potenciálnych voličov," odôvodňuje vysoké odmeny za účasť vo voľbách Matovič. Ten si myslí, že existujú aj krajiny, kde už systém odmien za účasť vo voľbách praktizujú. "My sme sa rozhodli predložiť návrh, že každému, kto príde voliť v nasledujúcich parlamentných voľbách v tomto roku, SR vyplatí 500 eur bez akýchkoľvek daní a odvodov. Je to možno šokujúca suma, no na druhej strane žijeme šokujúce chvíle a výsledky môžu byť pre všetkých demokratov šokujúce. Na veľkú dieru veľká záplata. Nie je to volebná korupcia," stojí si za návrhom Matovič.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Ministerstvo vnútra, ktoré by ako organizátor volieb malo v tejto situácii vystupovať, by takúto odmenu podľa návrhu malo vyplatiť do 90 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb. "Odmena za účasť vo voľbách podľa § 60b sa vzťahuje len na tie voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia ako prvé po nadobudnutí účinnosti tohto zákona," píše sa v návrhu s tým, že zákon by nadobudol právoplatnosť 1. júna 2023.

archívne video

"Bolo by veľmi dobré, aby sme sa vyhli tomu, že sa začnú prijímať 15., 16., 19. dôchodky, bude si niekto populizmom robiť predvolebnú kampaň, lebo veľmi rýchlo by nám to spočítali ratingové agentúry, všetci by sme na to doplatili miliardami eur na úrokoch," povedal pritom len koncom januára tohto roka novinárom Matovič.

Takto Matoviča už (ne)poznáme, reaguje Dostál na bizarný návrh z dielne exministra

Návrh už stihol rozsiahlo na sociálnej sieti skritizovať poslanec za SaS Ondrej Dostál. Ten reagoval na dôvodovú správu k návrhu, ktorá je k nemu priložená. "Je tam vlastne všetko. Traumatizovaní občania. hysterická štvanica opozície, vnútorná opozícia voči vláde zo strany bývalého koaličného partnera, opakované protivládne kroky prezidentky, sústredený lynč niektorých vládnych politikov zo strany zaujatých či úplatných novinárov z médií v rukách oligarchov, povalenie vlády, lup Fica a Pellegriniho... už tam chýba len progresívna prezidentka nenávidiaca rodiny, Denník N(enávisť) a Sulík nenakúpil testy. Jediný problém, že to nie je FB status, ale návrh zákona. Inak klasika," komentuje Dostál.

IGOR MATOVIČ, AKO HO POZNÁME Dôvodová správa k Matovičovmu návrhu vyplácať voličom 500 eur za účasť vo voľbách je tiež... Posted by Ondrej Dostál on Tuesday, February 14, 2023

"Ak sa Slovensko má rozhodnúť pre takúto samovražednú misiu, je správne, aby o prípadnej zásadnej zmene orientácie Slovenska rozhodlo maximum zo všetkých potenciálnych voličov. Preto navrhujem, aby Slovenská republika vyplatila každému zúčastnenému občanovi Slovenskej republiky na predčasných parlamentných voľbách 2023 odmenu za účasť 500 eur, ktoré nebudú podliehať zdaneniu. V prípade predpokladanej účasti cca 3 milióny ľudí, by náklady štátu na vyplatenú odmenu dosiahli cca 1,5 miliardy eur," píše sa v dôvodovej správe Matovičovho návrhu.

Bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS) rovnako hovorí, že Matovičov náhly návrh je vrcholom populizmu.

Vrchol populizmu! Igor Matovič práve predložil návrh, aby voliči za účasť vo voľbách dostávali 500 eur. Posted by Branislav Gröhling - Vzdelanie je budúcnosť krajiny on Tuesday, February 14, 2023

Rovnako tak sa búri aj opozícia z Hlasu-SD.

Matovič si chce za 1.5 mld. eur kupovať voličov. Nedovolíme mu to!!! Posted by Richard Raši on Tuesday, February 14, 2023

Matovičov návrh už zasiahol aj satirickú scénu na internete.

Atomófka Igor Matovič predložil do parlamentu návrh zákona, aby voliči za účasť na parlamentných voľbách dostali odmenu... Posted by Zomri on Tuesday, February 14, 2023