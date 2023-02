Šipoš o poskytnutí stíhačiek MiG-29: Nemyslíme si, že Fico by mal udávať hru, kedy by sa o tom malo rokovať

BRATISLAVA - Rokovanie o poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine by bolo len predvolebnou kampaňou šéfa Smeru-SD Roberta Fica. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Myslí si, že o stíhačkách by mal rokovať parlament, až keď to bude aktuálne, a nie vtedy, keď to žiada Fico. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) podľa jeho slov prisľúbil, že v NR SR sa o téme bude hovoriť.

"Minister Naď veľmi intenzívne rokuje, dnes má dôležité rokovanie v rámci spojencov. Povedal nám, že hneď ako by sa už išli riešiť stíhačky a čokoľvek s nimi, určite príde do parlamentu a bude sa o tom rokovať," povedal novinárom Šipoš po tom, ako sa neschválil program mimoriadnej schôdze k tejto téme. Fico sa podľa neho snaží robiť kampaň, straší ľudí vojnou a rečami, že sa rozdáva majetok SR.

VIDEO Vyjadrenie Michala Šipoša pred utorkovým zasadnutím

Dočasne poverená vláda by mala podľa Šipoša zaujať stanovisko k tomu, či môžeme darovať Ukrajine stíhačky. Keďže je vláda v poverení, mal by o tom podľa neho rokovať parlament. "Ak by sa takéto veci išli diať a malo by sa rozhodovať o migoch, určite by mal o tom rokovať parlament," odpovedal na otázku, či by mal dať Ústavný súd SR stanovisko o kompetencii poverenej vlády rozhodnúť o darovaní stíhačiek. Ak príde do NR SR návrh na zmenu Ústavy SR v súvislosti so stíhačkami, budú sa o tom rozprávať s poslancami OĽANO.

VIDEO Vyjadrenie Rastislava Káčera pred utorkovým zasadnutím

Šipoš predpokladá, že keď to bude chcieť Naď riešiť, na schôdzu túto tému zaradí vláda alebo predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). "Nemyslíme si, že Fico by mal udávať hru, kedy by sa malo rokovať," dodal. Ak bude Smer-SD znova iniciovať schôdzu k tejto téme, klub OĽANO sa podľa Šipoša poradí s Naďom o tom, v akom stave je otázka darovania stíhačiek. "Ak to bude aktuálne, vtedy do parlamentu Naď príde. Ak to nebude aktuálne, nebudeme hrať s Ficom jeho predvolebné hry," dodal.

Poslanci NR SR v utorok neschválili program mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval Smer-SD. Strana navrhovala uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti.

Smer bude iniciovať ďalšie mimoriadne schôdze k termínu volieb i stíhačkám

Smer-SD bude iniciovať ďalšie mimoriadne schôdze. Prvá sa má týkať termínu predčasných volieb, strana navrhne ich konanie v júni. Druhá mimoriadna schôdza sa má opätovne týkať stíhačiek MiG-29 a ústavných otázok posielania zbraní na Ukrajinu v aktuálnej situácii. Vyplýva to z vyjadrení predsedu Smeru-SD Roberta Fica na utorkovej tlačovej konferencii.

VIDEO SMER-SD k návrhu Hegera odovzdať stíhačky Ukrajine

Fico zdôraznil, že nemôžu tolerovať aktuálne dianie, kedy si "vláda robí, čo chce". Preto považuje za legitímne v parlamente opäť otvoriť tému termínu predčasných volieb. September je podľa jeho slov z hľadiska bezpečnosti Slovenska najhorší termín. Avizoval, že už počas dňa podajú návrh na zvolanie schôdze s potrebnými 30 podpismi poslancov.

Smer-SD chce opäť iniciovať mimoriadne rokovanie

Čo sa týka diskusie o dodávke zbraní a stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu, Smer-SD chce opäť iniciovať mimoriadne rokovanie. "Tu je vláda, ktorá ignoruje ústavu," podotkol Fico. Mimoriadna schôdza, ktorej program v utorok poslanci neschválili, sa mala podľa jeho slov týkať dôležitej otázky zahraničnej politiky a ústavnosti posielania zbraní na Ukrajinu v čase, kedy máme len dočasne poverenú vládu s oklieštenými právomocami. Kritizoval, že poslanci neschválili jej program.