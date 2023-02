Poslanci sa v závere dňa venovali uzneseniu k vražde v Michalovciach: V diskusii však ešte budú pokračovať

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v závere deviateho dňa 83. schôdze diskutovali o návrhu uznesenia z dielne Petra Polláka (OĽANO). Jeho prijatím by plénum odsúdilo vraždu v Michalovciach, ktorej obeťou sa v úvode roka stala zdravotná sestra. Následne sa plénum venovalo novele zákona o vodách, ktorú predložil poslanec Jaromír Šíbl (OĽANO). V diskusii by mali poslanci ešte pokračovať.

Vo štvrtok (16. 2.) by sa mali zákonodarcovia zísť od 8.30 h. Rokovať by mali o novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o novele zákona o osobitnom odvode z podnikania. Následne by sa mali venovať návrhom, ktoré vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Medzi nimi je napríklad zákon o ochrane ovzdušia či novela cestného zákona. Na opätovné prerokovanie vrátila hlava štátu aj zákon o dani z osobitnej stavby, ktorým sa má zdaniť tranzitný plynovod spoločnosti eustream sadzbou 6000 eur za kilometer.

VIDEO Vyjadrenie Igora Matoviča k podanému návrhu o férových platoch poslancov

Malo by sa konať ďalšie mimoriadne rokovanie

Popoludní o 14.00 h by sa mala začať mimoriadna schôdza, ktorú inicioval opozičný Smer-SD. Chce na nej presadiť skorší termín predčasných parlamentných volieb. Strana navrhuje termín ich konania 24. júna. Následne by sa malo konať ďalšie mimoriadne rokovanie v súvislosti s možnosťou posunutia stíhačiek MiG-29 Ukrajine.