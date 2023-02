Eduard Heger nesúhlasí s obedmi zadarmo: Od Sme rodina očakáva iniciatívu

BRATISLAVA - So znovuzavedením obedov zadarmo dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) nesúhlasil. Vyhlásil to v sobotňajšej rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy. Riešenie považuje za neadresné, vyčíta mu však najmä to, že zavádza výdavky, na ktoré nie sú v schválenom rozpočte zdroje.

"Nemohol som súhlasiť s opatrením, ktoré zvyšuje výdavky a neposkytuje ich finančné krytie," upozornil dočasne poverený premiér, ktorý má na starosti aj rezort financií. Poukázal v tejto súvislosti tiež na to, že schválený rozpočet prináša "enormnú pomoc štátu" a koalícia v predchádzajúcom období opatreniami zvýšila rodinné príjmy. "Ak teraz parlament príde s tým, že nedodrží schválený rozpočet, že chce ešte vyššie výdavky, tak hovorím dobre, ale je potrebné prísť s riešením, ako na to získať príjmy," upozornil.

Video: Dotácie na obedy v materských a základných školách sa od mája opäť obnovia

Nie sme v komunizme

Na otázku, ako vníma, že obedy zadarmo podporoval aj jeho stranícky líder Igor Matovič, odpovedal, že "nie sme v komunizme, aby sme mali všetci myslieť a hovoriť to isté". Predovšetkým však teraz očakáva iniciatívu od hnutia Sme rodina. "Bol to jej návrh, tak je teraz dôležité, aby Sme rodina prišla a povedala, z čoho to vykryjeme," zdôraznil. Bude o tom rokovať s koaličnými partnermi.

Nesúhlasí však s tým, aby sa zvýšené výdavky financovali prostredníctvom ziskov z bankového odvodu, takúto daň by vnímal ako porušenie predchádzajúceho memoranda, ktoré vláda s bankami uzavrela. "Získali sme za to miliardu na rozvoj Slovenska, časť sme už použili. Ja som sa pod to memorandum podpísal, preto nemôžem súhlasiť, aby bol zavedený bankový odvod," zdôraznil. Uznal však, že ak to v parlamente prejde, bude to musieť akceptovať.