BRATISLAVA - Plošné obedy zadarmo môžu zlepšiť zdravie aj vzdelávacie výsledky detí. Tvrdia to analytici z Centra vzdelávacích analýz (CVA) na svojom webe v reakcii na parlamentom schválené takzvané obedy zadarmo pre deti.

V súčasnosti podľa analytikov domácnosti dostávajú finančnú podporu na zabezpečenie stravovania svojich detí dvoma rôznymi spôsobmi. "Prvým je daňový bonus, ktorý sa po zrušení obedov zadarmo zvýšil o sumu na obed. Táto podpora je určená najmä rodičom s dostatočným príjmom, ktorí si uplatňujú daňový bonus. Druhý spôsob je určený pre deti rodičov, ktorí si daňový bonus neuplatnia, čiže pre deti z domácností v hmotnej núdzi, ale aj ďalšie skupiny detí," uviedli z CVA. Zriaďovateľ školy dostáva dotáciu na obed pre tieto deti. Výška dotácie je 1,30 eura na jeden obed.

"Mohlo by sa zdať, že je to dobrý systém. Najmä rodičom s vyššími príjmami umožňuje, aby deťom zabezpečili stravu podľa vlastného uváženia. Problém však môže byť, že rodičia nemusia vedieť zabezpečiť, aby sa deti stravovali kvalitne a zdravo," poznamenali analytici. Zásadným nedostatkom je však podľa nich to, že dotácia nemusí pokrývať celú cenu obeda, a tak mnohí rodičia na obedy aj tak priplácajú. "V skutočnosti teda nie sú zadarmo. Navyše školské obedy výrazne zdraželi pre extrémny nárast cien energií a potravín. Vyššie ceny školských obedov sa pritom nijako nekompenzovali," doplnili z CVA.

Parlament uplynulý týždeň schválil návrh, ktorý od mája opätovne zavádza plošné dotácie na obedy pre všetky deti v základných školách a v poslednom ročníku materských škôl. "Fakticky ide o návrat k systému, ktorý platil pred rokom 2021. Rozdiel je, že o dotáciu bude potrebné písomne požiadať, čo však môže vytvárať prekážky pre najchudobnejšie domácnosti," uviedli analytici. Zároveň poukázali aj na to, že sa zmení aj výška dotácií. "Na jeden obed v materskej škole dá štát 1,40 eura, na prvom stupni základnej školy 2,10 eura a na druhom stupni základnej školy 2,30 eura," vysvetlili. Zvýšenie dotácie na obedy treba podľa slov analytikov privítať, hoci nie je jasné, na základe čoho sa vypočítali výsledné sumy.

Pozitívne je aj to, že sa opätovne zaviedli plošné dotácie na obedy, tvrdia analytici. "Výskumy totiž ukazujú, že plošné poskytovanie bezplatnej stravy v školách má viaceré prínosy, z ktorých ťažia všetky deti, nielen tie z chudobných pomerov. Takýto systém vedie k tomu, že deti sú zdravšie, dosahujú lepšie vzdelávacie výsledky a lepšie sa im darí aj v neskoršom živote," uzavreli z CVA.