Politológ Hrabko konštatuje: Česi nastúpili na slovenskú cestu prezidentov bez skúseností

BRATISLAVA - Zvolením armádneho generála vo výslužbe Petra Pavla do funkcie hlavy štátu nastúpila Česká republika na cestu prezidentov bez politických skúseností, po ktorej ide Slovensko už druhé volebné obdobie. Konštatoval publicista Juraj Hrabko.

Z trojice Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman sa podľa Hrabka dá za prezidenta s medzinárodným vplyvom považovať iba Havel, všetci traja však mali široké skúsenosti z pôsobenia na rôznych úrovniach vysokej politiky. "Pavel nastupuje do najvyššej funkcie bez akýchkoľvek politických skúseností. Ukáže sa, či to bude zvládať tak ako Andrej Kiska alebo ako Zuzana Čaputová," poznamenal Hrabko.

Prezident má ústavnú povinnosť pôsobiť v smere riadneho chodu ústavných inštitúcií a to sa podľa Hrabka ľahšie robí tomu, kto už má s týmito inštitúciami praktické skúsenosti. "Nie je to, samozrejme, nemožné, ale potom to už viac závisí od okruhu poradcov a od chémie, s akou nájdete spoluprácu s predsedom parlamentu či vlády," podčiarkol Hrabko.

Predstavenie kandidátov bude musieť počkať

Slovensko čakajú prezidentské voľby na budúci rok. Osobnosti, ktoré majú úmysel kandidovať, by sa za normálnych okolností mali podľa Hrabka začať ľuďom predstavovať. "Teraz sa to tak neudeje, lebo prioritu majú parlamentné voľby," konštatoval Hrabko.

Predčasné parlamentné voľby a kreovanie novej vlády prekryjú tento rok podľa publicistu blížiace sa voľby prezidenta aj eurovoľby, ktoré budú tiež na budúci rok. To však podľa Hrabka nie je jediný dôvod, prečo by bol výhodnejší čo najskorší termín predčasných parlamentných volieb.

"Jeden z dôvodov, prečo majú byť predčasné voľby čo najskôr po páde vlády, je, aby sa aj parlament upokojil a neprichádzali tam poslanci so svojimi populistickými návrhmi," uviedol. Medzičas do predčasných volieb podľa neho môže v parlamente prebiehať nie iba v znamení populizmu, ale aj politického "kupčenia" a schvaľovania rôznych lobistických návrhov na poslednú chvíľu.