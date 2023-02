MIMORIADNE varovanie, blíži sa orkán Pit: Extrémny vietor a sneženie, neodporúča sa turistika ani lyžovanie!

Meteorológovia varujú, že nás čaká jedno z najnepriaznivejších počasí celej zimy, informovalo imeteo.sk. Tlaková níž, ktorá prinesie extrémnu nádielku snehu a poryvy vetra dostala meno "Pit". Nebezpečné počasie pocítime už dnes popoludní a to najhoršie nás čaká v sobotu.

Snežiť začalo už dnes ráno na západe, zasiahlo Záhorie ale aj Podunajskú nížinu. Najväčšia snehová nádielka čaká stredné Slovensko. Očakáva sa, že napadne 5 až 15 centimetrov nového snehu a snežiť bude cca do 22. hodiny večer. Na severe Slovenska by malo snežiť až do sobotňajšieho poludnia a napadnúť by malo 20 až 40 centimetrov nového snehu. Na východnom Slovensku začne snežiť okolo 14:00 hodiny a trvať by malo do noci. Obyvatelia východného Slovenska môžu očakávať 5 až 10 centimetrov nového snehu.

Výstraha druhého stupňa pred nepriaznivým počasím platí na západnom, ale aj strednom Slovensku. Veterné počasie očakávajte od piatka popoludnia až do nedeľnej polnoci. Na západnom Slovensku má prísť extrémny vietor až v dvoch fázach. Prvá je od piatka popoludnia od 16:00 hodiny do piatka 22:00 hodiny večer. A druhá fáza od soboty 05:00 do 16:00 popoludní. Pozor, vietor by mal nabrať na sile a môže dosiahnuť rýchlosť až 23-28m/s.

Dnes v priebehu dňa výdatné snehové zrážky a veterno Ak dnes plánujete cestovať, určite si premyslite trasu a čas,... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Thursday, February 2, 2023

Stredné Slovensko čaká veterné počasie od piatka 15:00 hodiny do nedeľnej polnoci a veľmi husté sneženie. Keďže na hrebeňoch Vysokých ale aj Nízkych Tatier môže fúkať vietor až do 160 kilometrov za hodinu, odborníci neodporúčajú turistiku ani lyžovačku. Vietor zvyšuje riziko pádu lavín. Vo Vysokých, Nízkych Tatrách ale aj vo Veľkej a Malej Fatre platí aktuálne tretí stupeň lavínového nebezpečenstva. Dnes by mal stúpnuť až na číslo 4. V tomto prípade stačí veľmi mierne zaťaženie a riziko pádu lavíny je takmer isté.

Východné Slovensko potrápi vietor až v sobotu, rozfúkať sa má od šiestej hodiny rannej a fúkať bude až do nedeľnej polnoci. Poryvy vetra dosiahnu rýchlosť 55 – 80 km/h, lokálne, najmä vo Východoslovenskej nížine však môžu byť okolo 100 kilometrov za hodinu.

Buďte preto obozretní, vietor môže napáchať škody, polámať stromy, spôsobiť výpadky elektrickej energie. Pozor by si mali dávať aj vodiči, vietor so snehom môže spôsobiť komplikácie najmä na severe krajiny.

V Trstenej vyhlásili mimoriadnu situáciu pre snehovú kalamitu

Mesto Trstená v piatok vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Dôvodom je snehová kalamita na území mesta. Samospráva informáciu zverejnila na svojej webovej stránke.

Cestári upozorňujú na zhoršujúce sa podmienky na cestách

Cestári zo Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) upozorňujú účastníkov cestnej premávky na výrazne zhoršené poveternostné podmienky na cestách v podtatranskej oblasti. Uvádza to PSK v súvislosti s predpoveďou počasia na piatok a sobotu 4. februára, sťažené podmienky sa v regióne dotknú ciest I., II. aj III. triedy.

"Treba rátať s vytrvalými snehovými zrážkami, utláčajúcou sa vrstvou snehu nad desať centimetrov v stúpaniach, vytváranie snehových jazykov a závejov," uvádza PSK. Cestári predpokladajú, že v piatkových neskorších poobedňajších hodinách bude nevyhnutné vyhlásenie až II. situačného stupňa. SÚC PSK preto mobilizuje posypovú techniku z ostatných oblastí do oblasti Poprad. Takisto komunikuje aj so záchrannými vyslobodzovacími službami a uvádza ich do pohotovosti. Cestári v tejto súvislosti žiadajú vodičov, aby boli na cestách trpezliví, opatrní a obozretní.

SOBOTA

Ako informuje SHMÚ, bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach rátajte so snežením, v Žilinskom kraji a na Spiši bude výdatné. V noci na západe spočiatku v polohách do 700 m dážď so

snehom alebo dážď. Lokálne sa budú tvoriť snehové jazyky a záveje, rátajte s poľadovicou.

Naďalej bude veľmi veterno a cez deň ochladzovanie. Na horách prudký vietor až orkán.

NEDEĽA

Premenlivá, na juhu miestami zmenšená oblačnosť. Na severe prevažne veľká oblačnosť. Na mnohých miestach, cez deň ojedinele, najmä v severnej polovici snehové prehánky alebo občasné sneženie. Stále veterno a lokálne tvorba snehových jazykov alebo závejov. Na horách v noci spočiatku búrlivý vietor až mohutná víchrica. Popoludní bude vietor slabnúť.