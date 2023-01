Daniel Lipšic prichytený v Prahe s inou ženou: Milenka? Špeciálny prokurátor vyvracia špekulácie

Video, na ktorom vidno špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica s neznámou ženou, ako sa prechádzajú po uliciach hlavného mesta Českej republiky, zverejnil web Plus7dni. Ide o prokurátorku Martinu Kellerovú, Lipšicovu podriadenú. Na záberoch vidno, ako sa prechádzajú a Kellerová drží Lipšica pod pazuchou. Na základe toho sa okamžite vynorili špekulácie o tom, že špeciálny prokurátor a Kellerová sú milenci.

Galéria fotiek (2) Daniel Lipšic v Prahe s prokurátorkou Martinou Kellerovou

Zdroj: Reprofoto/Plus7dni

Bola to obyčajná prechádzka, reaguje Lipšic

Špeciálny prokurátor sa k videu a článkom vyjadril v pondelok na sociálnej sieti. "Z dôvodu záujmu týždenníka Plus 7 dní a denníka Plus jeden deň (vo vlastníctve finančnej skupiny Penta) o moju návštevu Prahy, a z dôvodu ochrany mojej rodiny, považujem za potrebné sa k môjmu víkendovému súkromnému pobytu stručne vyjadriť. V Prahe som bol cez víkend na súkromnej ceste. Mal som viacero stretnutí s mojimi známymi a kolegami," napísal Lipšic.

Uviedol, že aj jeho kolegyňa v ten víkend cestovala do Prahy na koncert, ktorý sa konal v O2 aréne. "Keďže sme vedeli, že budeme v rovnakom čase v Prahe, tak sme sa stretli a následne sme sa boli prejsť v centre mesta. V Prahe bolo kvoli danému koncertu veľké množstvo Slovákov. Napriek tomu ma ani len nenapadlo sa “skrývať”, keďže obyčajnú prechádzku s kolegyňou prokurátorkou, možu za predmet záujmu považovať iba bulvárne médiá," napísal.

Dodal, že podvečer už nemal iný program a keďže Prahu pomerne dobre pozná, tak sa Kellerovej ponúkol, že ju odprevadí do O2 arény. "Metro bolo plné Slovákov, pričom viacerí sa so mnou fotili, o čom isto existuje tiež fotodokumentácia. Následne som sa vrátil sám do centra Prahy na ďalšie stretnutie. Chápem záujem aj motiváciu niektorých bulvárnych médií pri písaní o mojej osobe. Ani táto zjavná motivácia by však nemala prekračovať určitú hranicu, ktorá zasahuje aj moju nabližšiu rodinu," dodal Lipšic.