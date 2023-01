Kompetencie poverenej vlády by sa mohli upraviť i vzhľadom na plán obnovy

BRATISLAVA - Kompetencie dočasne poverenej vlády by sa mohli upraviť. Takejto vláde totiž chýbajú niektoré právomoci, ktoré by mali byť potrebné aj na čerpanie eurofondov a plánu obnovy. Práve tejto oblasti by sa mohli zmeny týkať. Naznačili to koncom minulého týždňa predseda Národnej rady (NR) SR a predseda Sme rodina Boris Kollár s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina).

Kollár po minulotýždňovom rokovaní bývalej koalície o termíne predčasných volieb uviedol, že by mohli s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou hovoriť aj o ďalšej zmene ústavy. Tá by mala súvisieť práve s kompetenciami vlády, ktorá v parlamente stratila dôveru a je len dočasne poverená výkonom funkcie. "Vláda má absolútne zviazané ruky, prakticky so všetkým sa musí ísť poradiť alebo si vypýtať súhlasné stanovisko prezidentky," uviedol šéf parlamentu. Poukázal najmä na čerpanie eurofondov a plánu obnovy.

O novele ústavy sa ešte budú viesť rokovania

Prezidentská kancelária potvrdila, že v praxi je problém v tejto oblasti. "Zásadné otázky vnútornej a zahraničnej politiky, o ktorých už odvolaná vláda nemôže rozhodovať, nie sú legislatívne dostatočne a presne zadefinované. Ukazuje sa to najmä pri strategických materiáloch, na ktoré má byť naviazané čerpanie eurofondov. Je výlučne na poslancoch, či pristúpia k úprave legislatívy," uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Hnutie OĽANO uviedlo, že o novele ústavy sa ešte budú viesť rokovania. "Ak sme rodina príde s týmito návrhmi, budeme o tom diskutovať," dodalo.

Úprava by mohla prísť ako pozmeňujúci návrh k novele ústavy

Predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) ozrejmil, že úprava by mohla prísť ako pozmeňujúci návrh k novele ústavy, ktorú na najbližšiu schôdzu predložil predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Vetrák tiež priblížil, že viaceré kompetencie, ktoré dočasne poverenej vláde chýbajú, by sa jej mohli priznať naspäť s tým, že by ich vykonávala s poverením parlamentu alebo jeho výborov. Strana Za ľudí skonštatovala, že aktuálne znenie ústavy v tejto oblasti presadila vláda Smeru-SD po páde kabinetu Ivety Radičovej. "Vrátenie ústavy do stavu spred Fica podporíme," uviedla strana.