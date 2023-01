Aj keď sú plynové zásobníky plné ako nikdy predtým, Slováci sa nevedia doplatiť: TOTO za to môže!

BRATISLAVA – Tohtoročná zima sa už preklopila do svojej druhej polovice a ručičky na barometroch plynových zásobníkov sa držia stále vysoko. Európska únia napriek energetickej kríze zažíva jeden z najlepších rokov pokiaľ ide o plynové zásoby. Zlí proroci sa mýlili a z vykurovacej sezóny by sme sa mali dostať lepšie ako za predošlé štyri roky. Na Slovensku je však spotreba stále vysoká a k tomu narážame na úplne nový problém – otázkou by už teraz malo byť nie to, koľko plynu natlačíme, ale za koľko ho natlačíme.

Zásobniky sú v stave, ako nikdy pred tým!

Zásobníky plynu sú na vrchole zimy naplnené na 80%. Informáciu prináša portál Dáta bez pátosu. Európska únia je na vrchole zimy, no plynové zásobníky pôsobia, akoby sa z nich skoro nič nemíňalo. K 24. januáru sme v rámci Európskej únie dosiahli priemer naplnenia zásobníkov až na 77,8% a nedá sa tvrdiť, že by Slovensko zaostávalo – 71,4%.

Cieľom bolo pred zimou a počas najväčšej energetickej krízy naplniť zásobníky aspoň na 80% ku koncu októbra. Ukázalo sa však, že ako vždy sme pri predpoklade výsledku šliapli o krok vedľa. Tentokrát však správnym smerom – zásobníky sa naplnili až na 96%, čo predstavuje neuveriteľných 103 miliárd m3 plynu. „V kombinácii so silným prítokom plynu priebežne počas celej zimy je dnes v zásobníkoch toľko plynu: ako ešte nebolo,“ podčiarkuje portál Dáta bez pátosu.

Zima je už v polovici a Európa na tom ešte nikdy nebola lepšie: Z cien plynu však ide do plaču!

Aj podľa najlepších odhadov sme tohtoročnú zimu už spolovice zvládli a podľa všetkého nás čaká ešte 10 týždňov intenzívnejšieho čerpania zásob. Portál informuje, že za prvú polovicu zimy nám zásoby klesli len o necelých 20% čo predstavuje menej ako 20 miliárd m3 plynu. Dôležitý je tiež fakt, že zásobníky plynu sme tento rok natlačili s rovnakou efektivitou ako po minulé roky: +75 miliárd m3 plynu. A v neposlednom rade nám k prežitiu zimy prispievajú aj stabilné dodávky LNG/Nórsko.

Portál na záver upozorňuje, že hlavným problémom, ktorý by sme aktuálne mali riešiť, by nemalo byť to, koľko plynu do zásobníkov natlačíme, ale to, za koľko ho tam dostaneme. "Plynu bude ako dreva, zvlášť v Európe a nebude ani na 10, a ani na 5 násobku (ceny €20-€25 z rokov 2015-2020). To, že u nás veľkí žraloci naceňujú odberateľom plyn ako keby stál €200-€250 je problém: 1) vlády, 2) protimonopolného úradu, 3) ÚRSO, 4) EÚ,“ dodáva portál.

Spotreba plynu v EÚ klesla: Slovensko však v spotrebe rastie!

Spotreba plynu v EÚ klesla v priemere až o 20,1%, informuje portál Europea. Ten sa vo svojom prehľade odvoláva na štatistiku, ktorú publikoval Eurostat. Podľa štatistiky sa k energokríze najzodpovednejšie postavili severské krajiny, ktoré už majú vo svojej histórii zlé skúsenosti s Ruskom. V znižovaní spotreby plynu napredujú práve postsovietske krajiny ako Litva, Lotyšsko, Estónsko či s Ruskom susediace Fínsko, ktoré so svojim susedom neudržiava práve najpriateľskejšie vzťahy.

Aj keď sa severské krajiny z energetickej krízy spôsobenej nedostatkom ruského plynu na trhu očividne poučili, sme to práve my Slováci, ktorí tento priemer ťahajú nadol. Slovenská republika je jednou len z dvoch krajín EÚ, ktoré za posledný rok svoju spotrebu plynu naopak zvýšili. Aj keď ide len o mierny nárast (2,6%), EÚ odporúča zvýšenú mieru diverzifikácie energetických zdrojov.