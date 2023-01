Nedajte sa oklamať! Tieto e-shopy nie sú dôveryhodné a patria k najrizikovejším, upozorňuje SOI

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vydala upozornenie na svojej stránke, kde vysvetľuje, že má len obmedzené kompetencie, medzi ktoré nepatrí zákonné oprávnenie internetové stránky zablokovať či vymáhať plnenia platby za nedodaný tovar. Upozorňuje, že doména .sk ani slovenský jazyk nezaručujú, že ide o slovenský e-shop, keďže v súčasnosti pre registráciu stačí mať doručovaniu adresu v niektorom z členských štátov Európskej únie.

Inšpekcia vydala prehľad e-shopov, ktoré považuje za najrizikovejšie. „SOI nie je oprávnená konať v prípadoch, ak ide o predávajúcich, ktorí nemajú na Slovensku sídlo, prípadne zastúpenie, ani ak ide o predaj medzi fyzickými osobami, realizovaný prostredníctvom sociálnych sietí či rôznych internetových bazárov,“ uvádza.

Prehľad najrizikovejších e-shopov podľa SOI:

bonky.sk

suprisimo.sk

booho.sk

finlando.sk

rayray.sk

fashy.sk

„Všetky vyššie uvedené internetové obchody sú prezentované ako online trhovisko,“ vysvetľuje SOI. Poskytovateľom a prevádzkovateľom uvedených platforiem “Marketplace”/online trhovisko, je spoločnosť SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ, so sídlom Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené arabské emiráty. Ďalšie e-shopy:

gigastore.sk

zozu.sk

lunzo.sk

shopolo.sk

huglo.sk

alabo.sk

mobiluj.sk

eleganceshop.sk

autoelektrony.sk

viagogo.sk

chyza.sk

rajpradla.sk

zasielkonos.sk

fashionline.com

jordanshoes.sk

moletka.eu; svet-siat.eu; vip-moda.eu

perfektna.sk

kociky-leja.sk

elektroeldo.sk

sunsea.sk

„Uvedené e-shopy SOI považuje za rizikové z dôvodu nedodržiavania niektorých zákonných povinností, ale aj problematického vymáhania spotrebiteľských práv a individuálnych nárokov,“ dodáva inšpekcia.

Ako poznať rizikový e-shop?

Pred nákupom na neznámom e-shope SOI odporúča overiť si skúsenosti iných spotrebiteľov, napr. vo forme recenzií či nezávislých webových služieb, ktoré umožňujú spotrebiteľom ohodnotiť nákup. Dôveryhodný e-shop tiež zvykne zverejňovať informácie o svojom prevádzkovateľovi (obchodné meno a sídlo, prípadne miesto podnikania). Údaje je možné si overiť na stránke Obchodného registra www.orsr.sk, prípadne Živnostenského registra www.zrsr.sk. Ak ide o podnikateľa z iného členského štátov EÚ informácie nájdete na : https://e-justice.europa.eu.

Ďalšie podozrivé faktory

Slovenská doména webovej stránky .sk ani použitý slovenský jazyk neznamená, že ide o e-shop, prevádzkovaný slovenským podnikateľským subjektom, aj tieto stránky môžu byť prevádzkované z inej krajiny. „Ak sú ceny v danom e-shope podstatne nižšie ako v konkurenčných e-shopoch, spotrebiteľ by mal byť opatrný. V niektorých prípadoch môžu ceny súvisieť s vlastnosťami tovaru (falzifikáty) alebo priamo poukazujú na podvodný e-shop, ktorý ani po prijatí platby tovar neodošle,“ uvádza SOI.

Čo si podľa SOI na e-shope ešte všímať:

- zlú jazykovú úpravu, gramatické chyby, nesprávnu štylizáciu

- požiadavky predávajúceho na ďalšie dodatočné platby, o ktorých predtým spotrebiteľa neinformoval (clo, poistenie, náklady na balné, atď.)

- ponuka na nákup je zasielaná prostredníctvom nevyžiadanej pošty,

- predávajúci požaduje údaje o bankovej karte, prípadne prístupové údaje k internetovému bankovníctvu

- chýbajúce informácie o prevádzkovateľovi e-shopu

- chýbajúce obchodné podmienky, nezverejnený reklamačný poriadok vrátane informácií o tom, kam je potrebné zaslať reklamovaný tovar

- nesplnené informačné povinnosti, najmä vo vzťahu k možnosti odstúpenia od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu

- obchodné podmienky, prípadne reklamačný poriadok sú v rozpore so zákonom

- e-shop vzbudzuje dojem, že ide o slovenského prevádzkovateľa, resp. predávajúceho, je ale prevádzkovaný subjektom z iného členského štátu EÚ, prípadne z krajiny mimo EÚ, čo môže podstatným spôsobom sťažovať uplatňovanie spotrebiteľských práv