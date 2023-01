KORONAVÍRUS Závery nedávnej štúdie o nadúmrtnosti počas COVID-19 sú zavádzajúce

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Závery nedávno zverejnenej štúdie Nadúmrtnosť na COVID-19 sú zavádzajúce. Upozornil na to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Štúdia podľa neho vykazuje vážne metodologické nedostatky, najmä ignoruje epidemiológiu a základné mechanizmy šírenia infekčných chorôb. "V dôsledku toho prichádza síce k mediálne ohromujúcim, ale zavádzajúcim záverom," uviedol úrad. Štúdia poukázala na to, že ak by Slovensko postupovalo ako najlepšie krajiny EÚ, mohlo byť potenciálne zachránených až 21.308 ľudských životov.