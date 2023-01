Heger je v špirále reálnych scenárov: Možný je jeho odchod z OĽaNO, úradnícka vláda aj nový projekt!

BRATISLAVA - Veľa scenárov na stole a veľa možných ciest, ktoré sa ponúkajú a jedna je pravdepodobnejšia ako tá predošlá. Asi takto by sa dala charakterizovať aktuálna situácia vo vládnom hnutí OĽaNO. Poverený premiér Eduard Heger sa zrejme nachádza na politickej križovatke dejín a nikto netuší ako celá situácia dopadne. V hre je to, že požadované podpisy na novú 76-tku poslancov nezoženie včas, že nastúpi úradnícka vlády, no aj to, že sa nezmení vôbec nič.

VIDEO Heger o zbere podpisov pre novú 76-tku hovoril aj na rokovaní vlády:

Už to bude mesiac, čo vláda Eduarda Hegera v pléne Národnej rady SR padla a nebola jej 78 poslancami vyslovená dôvera. Niektorí hovoria, že sa k tejto neodvratnej situácii Hegerov kabinet dostal aj preto, že príliš vyčkával s Igorom Matovičom a jeho pôsobením na ministerstve financií. Teraz však Heger prišiel s misiou akejsi rekreácie jeho novej vlády, a preto sa odhodlal na zber podpisov 76 poslancov, ktorí by tvorili novú, potrebnú väčšinu v parlamente.

Heger zbiera podpisy na novú vládu, poverenie od prezidentky nemá, upozorňuje publicista

Zber už síce vo veľkom prebieha a premiér deklaruje, že je v kontakte s predsedami strán Sme rodina a SaS. Kým jeden (Boris Kollár pozn. red.) hovorí o tom, že budúcnosť takejto koalície podporí len za podmienok predčasných volieb v júni alebo v septembri, Sulík je zas na dovolenke a do minulého týždňa liberáli hovorili o tom, že na žiadne rokovania o novej 76-tke prizvaní neboli. Publicista Juraj Hrabko navyše pripomína, že takéto Hegerove rokovania o novej vláde sú nanajvyš v neformálnej rovine, keďže Heger oficiálne na takýto krok nedostal od prezidentky Zuzany Čaputovej poverenie.

Medzitým vstúpil do hry aj Igor Matovič, ktorý sa na sociálnej sieti prezentoval vo forme, že žiadny konflikt (tak ako to naznačujú vraj médiá) s Hegerom nemá a rozprávajú sa "o hocičom". "Každopádne, ak sa na čomkoľvek dohodneme, bude to vždy s cieľom, aby sme minimalizovali šancu mafie na návrat k moci a maximalizovali šancu na úspech celého antimafiánskeho zoskupenia strán," napísal Matovič s tým, že nateraz nie je jasné, či týmito stranami myslí aj toľko skloňovanú SaS.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Facebook/Igor Matovic

OĽaNO má navyše v najbližších dňoch mať snem, na ktorom si členovia majú voliť predsedníctvo vrátane predsedu hnutia. V kuloároch sa už dlhšie hovorí o tom, že Heger bude Matovičovym vyzývateľom na post predsedu hnutia.

Ďalšie známe meno prichádza na pomoc Hegerovi

Heger sa však už môže tešiť aj z podpisu poslanca a nedávneho odídenca z SaS Martina Klusa. Ten sa rozhodol prispieť svojím podpisom do hárku Hegera. "Podpísal som sa už včera, pretože som skalopevne presvedčený, že je to pre Slovensko najlepšia zo všetkých dostupných alternatív," píše Klus v statuse.

MÔJ PODPIS NA VYTVORENIE NOVEJ 76KY POD VEDENÍM EDUARDA HEGERA NECHÝBA 📝 Podpísal som sa už včera, pretože som... Posted by Martin Klus on Wednesday, January 11, 2023

Pomôcť chce zrazu aj SaS

Opozičná strana SaS je pripravená rokovať o všetkých alternatívach, ktoré vyvedú Slovensko z aktuálneho chaosu. Zároveň strana tvrdí, že v tejto chvíli nevie, s kým rokovať. Upozorňuje na interné spory v OĽaNO. Ak chce dočasne poverený premiér Heger rokovať, SaS chce mať istotu, že rokuje s lídrom najsilnejšieho hnutia so stabilnou podporou.

"Tak ako Igor Matovič rozložil celú vládu, rozkladá aj hnutie OĽaNO. Všetky diskusie sú preto momentálne v rovine fantazírovania, pokiaľ si OĽaNO nevyrieši svoje interné spory a rozkol medzi Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom," uviedol v stanovisku šéf SaS Richard Sulík, ktorý je do konca týždňa na zahraničnej dovolenke.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Aktuálne podľa neho nikto nevie, či Heger, jeho spolustraníci Jaroslav Naď a Ján Budaj, prípadne iní poslanci a ministri, budú ešte aj na konci januára členmi OĽaNO, alebo či plánujú svoju politickú budúcnosť inde. "Je preto možné, že snaha o 76-ku je len zastieracím manévrom na podporu ich osobných politických záujmov," myslí si Sulík.

Viaceré scenáre, ktoré sú reálne

Čo sa teraz môže stať? Nuž, na stole je veľa možností a každá sa momentálne javí ako pravdepodobná.

1. Heger Matoviča nevystrieda a v predsedníctve OĽaNO sa nezmení nič

Keďže sa blíži snem OĽaNO, je možné, že Matovič a Heger sa skutočne na rokovaní postavia obidvaja do pozícií kandidátov o post lídra OĽaNO. Pravdepodobnejšie je však, že Heger tento súboj nevyhrá a zostane naďalej pod Matovičom a premiérom bude do najbližších, zrejme predčasných volieb.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ramon Leško

2. Matovič sa vzdá dobrovoľne postu predsedu

Situáciu v OĽaNO tiež komplikuje spôsob stanov, akým sa v hnutí vymenúvajú a odoberajú členovia. Preto viacerí analytici hovoria o tom, že Matovič má v OĽaNO neohrozenú pozíciu lídra a výnimku by tvoril len jediný moment - ak by Matovič svoj koniec sám chcel. Aj to je jedna z možností, ktorá môže Hegerovi pomôcť pri naberaní nových poslancov do prípadnej 76-tky. Ak by sa Heger stal predsedom OĽaNO, je možné, že by to aj zvýšilo jeho koaličný potenciál a premiér v demisii by tak mal ľahšiu cestu k zisku nových podpisov poslancov.

Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

3. Vyprší prezidentkino ultimátum, tá potom nastúpi s úradníckou vládou

Ďalšou možnosťou je, že jednak v OĽaNO neprebehne výmena a Heger nestihne vyzbierať podpisy novej väčšiny, ktorú by ponúkol prezidentke. Je pritom aj reálna možnosť, že prezidentka takúto väčšinu nemusí akceptovať, keďže Heger od nej oficiálne poverenie na skladanie vlády nemá. Prezidentka Zuzana Čaputová pritom do konca januára dala Hegerovi čas, aby sa jednotliví členovia dohodli na termíne predčasných volieb, inak bude "ústavne konať".

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nateraz nie je konkrétne jasné, čo tým myslela, no podľa jej ústanvných právomocí sa dá predpokladať, že vytvorí tzv. úradnícku vládu, ktorej však bude musieť vysloviť dôveru ešte parlament. Vyslovenie dôvery takejto vláde pri súčasnom zložení parlamentu je však veľmi neisté a skôr nereálne. "Považujem za potrebné, aby sa predčasné voľby realizovali ešte v prvom polroku budúceho roka, a to z dôvodu, charakteru obmedzeného vládnutia, ktorý som spomínala, ale zároveň aj z dôvodu nevyhnutnosti prípravy nového štátneho rozpočtu na ďalší kalendárny rok. V prípade, ak k rozhodnutiu o predčasných voľbách v uvedenom termíne nepríde, pristúpim k ďalším krokom v zmysle ústavy," povedala doslova prezidentka v polovici decembra. Aj toto jej stanovisko vytvára možnosť, že by nemusela len tak akceptovať novú Hegerovu väčšinu z aktuálneho zberu podpisových hárkov.

4. Heger po prehre o post predsedu odíde z OĽaNO a založí si novú stranu, alebo do nejakej vstúpi

Ako ďalšia (a veľmi reálna možnosť) sa javí aj to, že Heger po prípadnej prehre o post predsedu OĽaNO ukončí svoje pôsobenie v hnutí a spolu s ďalšími predstaviteľmi sa vyberie do nového projektu alebo nejaký založí. Tým ďalším človekom, ktorý nesúhlasí so štýlom politiky Igora Matoviča je minister obrany Jaroslav Naď.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Tlačový odbor Úradu vlády SR

Aj on by sa mohol s Hegerom rozhodnúť odísť, ak by už nevideli žiadne iné východisko z tejto situácie a v novom subjekte by sa už len pripravovali na predčasné voľby a robili kampaň.

"Čo dnes chýba voličovi, je alternatíva, ktorá má jasné zahraničnopolitické smerovanie a je proreformná a smeruje k tomu, aby to nebolo mantinelové. Ako je Progresívne Slovensko príliš liberálne a príliš ľavicové, tak sú niektoré stanoviská, ktoré Igor Matovič deklaruje, príliš konzervatívne a s nimi mám ja ako osoba problém," povedal po stredajšom rokovaní vlády Naď s tým, že nejde o osobný konflikt s Matovičom. Povedal, že najmä v poslednom období má iný názor na to, ako sa má robiť politika, alebo kde majú byť priority.