Od januára má fungovať parlamentná stráž: Boris Kollár deklaroval pripravenosť

"Som presvedčený, že cirkusy v parlamente sa skončili," poznamenal Kollár s tým, že po vykázaní poslanca sa vypnú kamery, vyprázdni sála a následne stráž dotyčného vyvedie. "Čiže to nemôže ani použiť ako marketingový ťah," podotkol. Čo sa týka prípadnej úpravy etického kódexu poslanca, podľa Kollára sa každý zákonodarca zodpovedá voličom. "Keď sa nebude správať tak, ako by si to voliči vyžadovali, o štyri roky mu vystavia účet. To je najlepší etický kódex - hrozba, že sa znepáčite vášmu voličovi," skonštatoval. Poslancom odporúča správať sa tak, aby ho voliči opäť zvolili.

Eduard Heger už verejne hovorí o tom, že rozbieha rokovania o novej 76-tke

Šéf Ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽANO) v súvislosti s novelou rokovacieho poriadku priblížil, že poslanec môže byť predsedajúcim vykázaný zo sály, ak svojím správaním narúša priebeh rokovania (napríklad bráni rokovaniu obsadzovaním rečníckeho pultu, prehlušuje rokovanie zvukovou aparatúrou a podobne) alebo prekračuje hranice slušnosti. "Vykázaný poslanec musí opustiť rokovaciu sálu, ak sa tak neudeje ani po opakovanej výzve, predsedajúci môže dať poslanca vyviesť," doplnil Vetrák s tým, že ide o možnosť, a nie povinnosť. Vyvedenému poslancovi sa za takýto prehrešok automaticky strhnú dva platy. Poslanec sa môže zúčastniť na hlasovaní o návrhoch zákonov, nie však o procedurálnych návrhoch.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Vetrák tiež vysvetlil, že úlohy parlamentnej stráže má plniť príslušný útvar úradu na ochranu ústavných činiteľov Policajného zboru (PZ). "Policajt bude pritom oprávnený v zmysle zákona použiť donucovacie prostriedky na prekonanie pasívneho či aktívneho odporu poslanca s cieľom vyviesť ho z rokovacej miestnosti, aby mohol byť obnovený poriadok," priblížil. Dodal, že technicky sa má na účel novely len organizačne zvýšiť počet príslušníkov PZ v budove parlamentu. Nemyslí si, že sa v blízkej budúcnosti prijme zákon o parlamentnej stráži. "Aj v susednej ČR funguje parlamentná stráž dlhodobo formou plnenia úloh príslušníkmi útvaru ochrany ústavných činiteľov," poznamenal.

Po nadobudnutí účinnosti novely môžu predsedovia parlamentných výborov po novom aj vykázať poslancov narúšajúcich priebeh rokovaní výboru. Budú môcť voči nim podať aj návrh na disciplinárne konanie. Sprísňuje sa tiež ukladanie sankcií Mandátovým a imunitným výborom NR SR za prehrešky poslancov.