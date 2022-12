Poverený premiér Heger: V čase 30. výročia SR potrebujeme ochrániť demokraciu

BRATISLAVA - Práve v čase 30. výročia samostatnej Slovenskej republiky potrebujeme ochrániť demokraciu a vytvoriť prostredie pre jej rozvoj. Vyhlásil to dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) v rozhovore. Pripomenul kauzy predchádzajúcich vlád a upozornil na možný návrat Smeru-SD k moci. Zároveň vyzdvihol členstvo SR v Európskej únii a NATO.

"Práve v tomto čase, kedy budeme oslavovať 30 rokov samostatnosti SR, sa nachádzame v situácii, kedy potrebujeme ochrániť demokraciu a vytvoriť také prostredie, aby sa rozvíjala," podčiarkol premiér. Upozorňuje pritom na možný návrat vlád Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD), prípadne aj s extrémistami. "Vieme, čo bude nasledovať, zažili sme to," povedal a pripomenul pád kabinetu Ivety Radičovej a nasledujúce roky vlád Smeru-SD.

Rozdelenie dvoch krajín oceňujú aj mnohí svetoví lídri

Čo sa týka vzniku samostatnej SR a rozdelenia Česko-Slovenska, premiér hovorí o unikáte. Pokojné rozdelenie dvoch krajín podľa jeho slov oceňujú aj mnohí svetoví lídri. Skonštatoval tiež, že do vzniku samostatného štátu išlo Slovensko z ťažšej pozície.

Pripomenul industrializáciu krajiny aj silné previazané väzby s Českom. "Museli sme zapracovať, aby sme to dobehli, museli sme dobudovať inštitúcie, ktoré boli centralizované v Prahe. Čakala nás tvrdá práca," poznamenal. Upozornil, že transformácia čakala aj náš priemysel. Pripomenul i "divokú privatizáciu" za vlády Vladimíra Mečiara.

Slovensku takmer ušiel vlak do NATO a EÚ

Podotkol tiež, že Slovensku takmer ušiel vlak do NATO a EÚ. Spätne konštatuje, že práve vďaka EÚ sme získali množstvo zdrojov na rekonštrukciu krajiny. Tvrdí však, že predchádzajúce vlády Smeru-SD vytvorili systém, ktorým tieto zdroje čiastočne "vytunelovali". Považuje to za veľkú škodu. Napriek tomu sa však podľa neho vďaka eurofondom podarilo zvýšiť na Slovensku životnú úroveň. Vyzdvihol aj vstup do eurozóny.

Heger dodal, že po ruskej invázii na Ukrajinu sa ukázala sila členstva v NATO. Aj oblasť obrany totiž podľa neho predchádzajúce vlády zanedbali. Poukázal na stav ochrany vzdušného priestoru či na zastaranú techniku pozemného vojska. "Preto naša vláda investuje toľko do obstarania novej techniky," dodal.

Vyzdvihol však, že vďaka členstvu v Severoatlantickej aliancii sme po ruskej invázii spolu s partnermi dokázali zabezpečiť ochranu Slovenska najmodernejšími systémami. Podotkol, že keby sme ich chceli obstarávať a šetriť na ne, trvalo by to roky.