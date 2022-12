Stylistka si posvietila na Čaputovej garderóbu: Pozrite sa, ako naša hlava štátu obstála v módnej polícii

Stylistka upozornila, že šatník hlavy štátu je zložitou úlohou pre protokolistu, osobného dizajnéra a v neposlednom rade aj pre samotnú pani prezidentku, ktorá má svoje požiadavky na strih, štýl aj pocit, ktorý v nej šaty vyvolávajú. To, aby sa cítila komfortne, je totiž dôležité pre jej sebadôveru, aj pre dojem, aký túži vyvolať pri početných stretnutiach.

Klein pripomenula, že najviac používanou farbou v politike je modrá. „Muži nosia tmavomodré obleky, čím vyjadrujú úspech a sebadôveru. Považuje sa za farbu diplomacie. Patrí aj do šatníka žien, političiek,“ uviedla. Túto farbu môžeme nájsť aj v šatníku Zuzany Čaputovej, ktorá po nej často siaha najmä pri stretnutiach na najvyššej úrovni. Prezidentku sme však tento rok mohli často vidieť aj v čiernej. „Čierna farba sa využíva na formálne večerné oblečenie, slávnostné recepcie. Je neodmysliteľná pri veľkých slávnostiach spojených so spomienkami na vojnu, alebo veľkú tragédiu spojenú s obeťami na životoch,“ zhodnotila. Naša hlava štátu kombinuje vo svojom šatníku modrú a čiernu pri formálnych stretnutiach a pastelové, ľahké farby pri menej formálnych príležitostiach. Podľa stylistky sa nebojí bielej, ani šiat so vzorom. Nepreháňa to ale so šperkami - tie sú doménou skôr prvých dám. Takto zhodnotila jednotlivé modely, po ktorých prezidentka tento rok siahla.

1. Zuzana Čaputová počas udelovania štátnych vyznamenaní

Večerná toaleta pani prezidentky nás očarí zdanlivou jednoduchosťou a precíznym spracovaním. Tento rok sme podobné modely videli na princeznej Kate a na jej švagrinej Megan. Biely golier podtrhuje symetrickú tvár pani prezidentky s dokonalým líčením a účesom. Páčili by sa mi kratšie rukávy a rukavice. Protokol k tejto príležitosti odporúča čo najmenej doplnkov a tými sú jemné perlové náušnice.

2. Prezidentka na stretnutí s členkami občianskeho združenia Dobré roky

Jednoduché tyrkysové šaty sú skvelou voľbou na popoludňajšie stretnutie s dámami. Jednoduchý strih, príjemný materiál, pastelová farba a precízne spracovanie sú pri výbere garderóby pre pani prezidentku zlatým pravidlom. V tomto prípade nie je dĺžka precízne definovaná. Hodila by sa tzv.talianska do pol kolien, alebo elegantná, umiestnená tesne pod kolená. Špicaté lodičky v telovej farbe predlžujú nohy.

3. Zuzana Čaputová počas návštevy Ukrajiny, kde sa stretla s prezidentom Volodymyrom Zelenskym

Na stretnutí, ako je toto, by formálne oblečenie pôsobilo nepatrične. Ukrajinský prezident sa s našou pani prezidentkou stretol v naliehavej situácií a vyjadrili si navzájom podporu. Čierna farba prezidentkinho outfitu vyjadruje smútok, aj spiritualitu. Zelenskyj je v pracovnom.

4. Zuzana Čaputová so žiakmi počas návštevy základnej školy

Takúto milú učiteľku by si želal každý žiačik. Elegantné, neformálne šaty sa dokonale hodia do prostredia školy. Strih so zdôrazneným pásom a dĺžkou do polovice lýtok skvele šatí pani prezidentku. Károvaný dezén dokonale dopĺňajú klasické lodičky. Dievčenský účes a nenápadné líčenie pôsobia neobyčajne sviežo.

5. Zuzana Čaputová sa stretla so slovenskými signatármi Charty 77

Smaragdovo-zelená farba je momentálne veľmi aktuálna a pani prezidentke pristane. Inak je to so strihom šiat, ktoré pôsobia usadene. Hoci sa hodia k príležitosti, na akú sú určené, príliš naberania vo výstrihu a na raglánových rukávoch pridáva na objeme. Rozšírená sukňa, ani jej dĺžka pani prezidentke nepristane a nezachránili to ani lodičky v telovej farbe.

6. Prezidentka Zuzana Čaputová počas návštevy Talianska

Oficiálna návšteva, kde sú pohľady upnuté na našu prezidentku, si vyžaduje sledovať protokolárny dress-code. V tomto prípade pani prezidentka výborne reprezentovala v rafinovaných šatách, kde fialová farba sprostredkováva dôležité posolstvo. Vyjadruje ženskosť a jedinečnosť. Osobne by som šaty skrátila tesne pod kolená a skrátila rukávy viac nad zápästia. Pôsobilo by to ženskejšie.

7. Zuzana Čaputová na festivale Pohoda

Na stretnutie, akým je stretnutie s mladými aktivistami, sú neformálne šaty doplnené teniskami a väčšou kabelkou ako stvorené. Namiesto mystickej čiernej by som zvolila pestrejšiu paletu farieb, ktoré pani prezidentke pristanú. V tomto prípade ide o dobrý pocit a ten pani prezidentka v tejto spoločnosti určite má.