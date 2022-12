Vieme prvé mená, s ktorými vraj pracuje prezidentka: V úradníckej vláde môžu byť títo traja muži!

Galéria fotiek (5) Poznáme prvé mená možnej úradnickej vlády.

BRATISLAVA - To, že pád vlády bol zrejme neodvratný, sa ukázalo už minulý týždeň, keď bolo evidentné, že ju nepodporí viac ako 76 poslancov. Nakoniec vláde vyslovili nedôveru až 78 poslanci, a to nevyhnutne znamená lavínu scenárov. Kým premiér v demisii Eduard Heger (OĽaNO) hovorí o tom, že chce čoskoro predstaviť víziu novej 76-tky poslancov, ráta sa už aj so scenárom, že by rozhodnúť mohla aj prezidentka Zuzana Čaputová vymenovaním svojej, úradnickej vlády, za ktorú by niesla zodpovednosť ona. V paláci sa už dokonca má hovoriť o prvých menách.