Druhá čierna ovca v klube Sme rodina: Pár hodín pred hlasovaním odmieta vládu podporiť ďalší poslanec!

Krošlák odmieta podporiť vládu.

BRATISLAVA - Dá sa už vlastne povedať, že šanca na pád vlády sa zvyšuje s každým ďalším statusom! Len pár hodín po Martinovi Borguľovi zo Sme rodina svoj postoj ohlasuje aj Ján Krošlák z toho istého klubu. Krošlák rovnako nezahlasuje za budúcnosť vlády Eduard Hegera, ktorú podľa neho aj tak riadi Igor Matovič (obaja OĽaNO). Dôvody na to má rôzne, no prekáža mu hlavne to, že ide o "vládu sekty". Sám pritom kedysi z klubu OĽaNO odišiel pre nezhody s Matovičom.