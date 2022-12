Vodiči, v toto ste už ani nedúfali! Analytici ukázali, o koľko pôjde dolu benzín aj nafta: Neuveriteľné čísla

Ilustračné video: Nafta opäť zdražela: Za liter motoristi zaplatia takmer 1,85 eura! Takéto ceny majú čerpacie stanice na Ulici Svornosti

Súčasný pokles je totiž dôsledkom poklesu ceny ruskej ropy spred 2-3 týždňov, ale hlavne odraz ceny benzínu a nafty na svetových trhoch. Ako v skratke zhrnuli analytici – všetko klesá. Tešiť sa tak môžete na to, že neustáli pokles sa časom ešte výraznejšie premietne aj do cien na "čerpačkách". „Pred Vianocami by sme mali byť s benzínom pod 1,50 eur a s naftou okolo 1,60 eur. Nie je to nereálne,“ odkazujú. Pripomenuli pritom, že ešte na prelome júna a júla bol týždňový priemer v prípade oboch palivách 1,95 eura za liter.

V tejto súvislosti tiež pripomenuli, že ruská ropa na hodnote 53 dolárov za barel je menej ako polovica z maxima v máji tohto roka, kedy to bolo 111 dolárov. Priemerná cena za posledných 12 mesiacov bola pritom na úrovni 80 dolárov. Takto pred rokom, teda v štvrtom štvrťroku 2021 to bolo 61 dolárov. Ešte v novembri to bolo 64 dolárov no teraz, teda v prvej polovici decembra, je cena len 53 dolárov.

„V ´cashi´ sa pokles prejavuje vzhľadom na splatnosť dodávok až o niekoľko týždňov, o mesiac-dva. Každopádne na začiatku roka 2023 nebude v Kremli dobrá nálada,“ myslia si. „Ruský štátny rozpočet 2022 má/mal z každého barelu 50 dolárov vo forme poplatkov a ciel (ťažobných a exportných). Náklady na ťažbu na ruských poliach sa odhadujú v širokom pásme od $20 do niekde až $60. To už sa dlhodobo nedá a neoplatí pri cene 50-60 dolárov ťažiť,“ dodali.