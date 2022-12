Vážny sa ostro pustil do vlády: Za tri roky neboli schopní zrušiť zmluvu so SkyTollom!

BRATISLAVA – Bývalý minister dopravy Ľubomír Vážny (SMER-SD) trdí, že súčasná vláda nebola za 3 roky schopná zabezpečiť lepší mýtny systém. To podľa neho robí zo Slovenska rukojemníka firmy SkyToll.

Poslanec NR SR Ľubomír Vážny hovorí o údajnom podvode v elektronickom mýte. Tvrdí, že súčasní predstavitelia štátu sú „preukázateľní podvodníci, ktorí klamali verejnosť o mýtnom systéme." Ako pripomenul, súčasná vládna koalícia, vtedy opozícia, tvrdo kritizovala elektronický výber mýta a tvrdila, že spôsob výberu firmou SkyToll zrušia a následne si ho zabezpečia sami, no nestalo sa tak.

Platnosť zmluvy s firmou SkyToll sa chýli ku koncu

Vážny pripomína, že 31. decembra končí platnosť zmluvy so spoločnosťou SkyToll a.s.. Zároveň dodáva, že vládna koalícia nepredstavila adekvátnu náhradu. Tvrdí, že Igor Matovič (OĽaNO) mal na zrušenie zmluvy 3 roky, tá však podľa jeho slov nebola ani zrušená a ani adekvátne nahradená. Jedným z dôvodov toho, že súčasná vláda neposkytla nový model výberu mýta bolo vraj nastavenie súťaže na príliš krátku dobu. Súčasný mýtny systém je podľa Vážneho aktuálne zabezpečený len dodatkom zmluvy, ktorý je nečitateľný a SkyToll naň nemusí pristúpiť to robí štát rukojemníkom SkyTollu.

Galéria fotiek (4) Ľubomír Vážny

Zdroj: Topky/Ramon Leško

Prehnane drahé mýto, minimálny zisk štátu

Vážny sa vyjadril aj k vyšetrovaniu mýtneho tendra z roku 2019. Štát vtedy zaplatil zhruba 850 miliónov eur za mýtny systém, ktorý ani nevlastní. Problémom malo byť pridrahé mýto, z ktorého štát na stavbu diaľníc dostáva len zlomok. Vážny sa vtedy bránil, že zo strany Národného kontrolného úradu (NKU) došlo k viacerým pochybeniam – krivé obvinenie, šírenie poplašnej správy, ohováranie a poškodzovanie cudzích práv.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR sme požiadali o vyjadrenie.