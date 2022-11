Veľké sťahovanie národov: Pre predĺžený víkend praskala Hlavná stanica vo švíkoch! TAKTO to vyzeralo

Galéria fotiek (2) Hlavná stanica v Bratislave

Zdroj: Tip čitateľa

BRATISLAVA - Po vyše týždni majú Slováci opäť predĺžený víkend, ktorí mnohí využívajú na to, aby sa dopravili k svojim rodinám. A to najmä tí, ktorí študujú napríklad v Bratislave, ale rodičov majú na východe, prípade sa do okolia hlavného mesta presťahovali za prácou. To sa však prejavilo aj na cestách či železniciach. Hlavná stanica v stredu podvečer doslova praskala vo švíkoch!